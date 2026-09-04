Krievi ar vēršanos Sporta arbitrāžas tiesā cer atgriezties pasaules čempionātā
Krievijas Hokeja federācija ir vērsusies Sporta arbitrāžas tiesā, kurā apstrīd Starptautiskās Ledus hokeja federācijas šī gada jūlijā pagarināto diskvalifikāciju no starptautiskiem turnīriem. Lēmums gaidāms šī gada oktobrī.
Jau šī gada janvārī Starptautiskā Ledus hokeja federācija pagarināja Krievijai piespriesto diskvalifikāciju no tās rīkotajiem turnīriem gan pieaugušo, gan jauniešu izlasēm. Tās argumentācija kopš Krievijas pilna mēroga invāzijas nebija mainījusies - krievu nepielaišana sacensībām tika skaidrota ar drošības riskiem.
Šai argumentācijai vairs nepiekrīt Krievijas Hokeja federācija, kas vērsās ar apelāciju IIHF Disciplinārajā komitejā. Tā atcēla pašas lemto, taču šī gada jūlijā IIHF, pārskatot savu lēmumu, to negrozīja. Tas nozīmēja, ka 2026./2027. gada sezonā Krievijas izlasēm būtu liegts piedalīties starptautiskajās izlašu sacensībās.
Tagad Krievijas Hokeja federācija vērsusies ar prasību Sporta arbitrāžas tiesā. Sākotnēji tā vēlreiz jūlijā pieņemto lēmumu apstrīdēja IIHF Disciplinārlietu komitejā, un, kā ziņo mediji, vienojās ar IIHF par nepieciešamajiem nosacījumiem, kuru izpildes gadījumā tā atgrieztos sacensībās. Tomēr Krievijas Hokeja federācija apgājusi tālākās sarunas ar IIHF un tā vietā vērsusies CAS.
Sporta arbitrāžas tiesa lietu izskatīs 2026. gada oktobrī, un neilgi pēc sēdes, kurās abas puses prezentēs savus argumentus, pieņems galīgo lēmumu. Par savu taisnību nešaubīgi ir krievi. "Taisnība ir mūsu pusē," teica Krievijas Olimpiskās komitejas prezidents Mihails Degtjarevs. Viņš uzskaitīja, ka CAS jau iepriekš lēmusi par labu slēpotāju un kamaniņu braucēju atgriešanai sacensībās. Tāpat viņš pauda, ka šobrīd gaidāms pozitīvs lēmums apelācijā pret Starptautisko Biatlona savienību, kā arī gaidāmas lietas pret Pasaules Kērlinga federāciju un Starptautisko Vieglatlētikas federāciju asociāciju.
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Savukārt Krievijas Hokeja federācijas prezidents Vladislavs Tretjaks norādīja, ka viņš cerot uz labvēlīgu iznākumu oktobrī gaidāmajās IIHF prezidenta vēlēšanās. Viņš izteicās, ka, iespējams, tās var pozitīvi ietekmēt gala verdiktu abu pušu strīdā. Jāmin, ka IIHF iepriekš sacensībās sieviešu un jauniešu sacensībās atgrieza Baltkrieviju, bet krievi varēs piedalīties hokeja Universiādē.
Gadījumā, ja Sporta arbitrāžas tiesa lems par labu krieviem, tad tiem būs iespēja atgriezties starptautiskajās sacensībās. 2027. gada pasaules čempionāts nākamā gada maijā notiks Vācijā. Latvijas sporta likums gan liedz komandu sporta spēlēs spēkoties pret agresorvalstīm Krieviju vai Baltkrieviju.