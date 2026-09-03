Zīle ar rezultatīvu piespēli neglābj Liberecas komandu no zaudējuma IIHF Čempionu līgas spēlē
Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristaps Zīle ceturtdien Čempionu līgas pirmajā kārtā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, taču viņa pārstāvētā Čehijas ekstralīgas komanda Liberecas “Bili Tygri” viesos ar 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) piekāpās Somijas klubam Tamperes “Tappara”.
Zīle pirmā perioda 16. minūtē ar rezultatīvu piespēli piedalījās Radana Lenca gūtajos vārtos mazākumā, kas ļāva panākt 1:1. Ar trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick" uzvarētāju rindās izcēlās Āpeli Rasanens.
Citā pirmās kārtas mačā aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā ekstralīgas komanda Plzeņas "Škoda" savā laukumā ar 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) pieveica Zviedrijas klubu Engelholmas "Rogle".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm. Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Zviedrijas klubs Gēteborgas "Frolunda", kas finālā savā laukumā ar 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) papildlaikā pārspēja citu Zviedrijas vienību "Lulea". Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.