Valkovskis gūst vienus vārtus uzvarētā Vācijas handbola bundeslīgas spēlē
Foto: imago/Eibner
Valkovskis spēlēja septiņas minūtes, realizēja vienu no diviem metieniem un pieļāva divas kļūdas.
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Valkovskis gūst vienus vārtus uzvarētā Vācijas handbola bundeslīgas spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas handbolists Jānis Valkovskis ceturtdien guva vienus vārtus “Lemgo” uzvarā savā laukumā Vācijas bundeslīgas otrās kārtas spēlē, kurā viņa pārstāvētā komanda ar 31:27 (16:9) pārspēja “Wetzlar”.

Valkovskis gūst vienus vārtus uzvarētā Vācijas han...

Valkovskis spēlēja septiņas minūtes, realizēja vienu no diviem metieniem un pieļāva divas kļūdas. Mājiniekiem rezultatīvākais ar astoņiem gūtiem vārtiem bija Tims Satons.

Jau ziņots, ka trešdien otrās kārtas mačā vienus vārtus guva arī Dainis Krištopāns, palīdzot "Melsungen" savā laukumā ar 31:18 (14:10) pārspēt "Goppingen". Gan "Lemgo", gan "Melsungen" divos mačos tikušas pie vienas uzvaras. Pagājušajā sezonā "Lemgo" bija piektā, bet Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma septīto vietu.

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