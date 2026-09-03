Latvijas volejbolisti sīvā cīņā piekāpjas Ukrainai, bet parāda raksturu
Latvijas vīriešu volejbola valstsvienībā pārbaudes turnīru Tallinā ceturtdien iesāka ar 1-3 (18:25, 25:22, 18:25, 23:25) zaudējumu turnīra favorītei Ukrainai, tomēr spēlētāji un treneri augstu novērtēja parādīto sniegumu pret spēcīgo pretinieku.
Šīs sezonas FIVB Nāciju līgas ceturtdaļfināliste Ukraina jau no pirmajām izspēlēm centās uzņemties iniciatīvu un ar spēcīgo servi diktēt noteikumus laukumā. Lielā daļā spēles viņiem tas arī izdevās, tomēr arī Latvijas komandai izdevās itin bieži izrāvieni un veiksmīgu punktu sērijas. Pirmā seta vidū iekrāto piecu punktu deficītu Uģa Krastiņa vadītajai komandai atspēlēt neizdevās, taču otrā seta izrāviens ar Renāra Paula Jansona precīzajām servēm ļāva pārņemt iniciatīvu latviešiem, kuri galotnē nolieca svaru kausus savā pusē.
Saniknotie favorīti trešajā setā ātri ieguva vairāku punktu pārsvaru un nostiprināja savu vadību spēlē, taču ceturtais sets jau atkal izvērtās ļoti saspringts, lai gan tā gaitā Ukraina arī ieguva pat piecu punktu vadību. Kapteiņa Kristapa Šmita veiksmīgo servju sērija ļāva līdzsvarot seta gaitu, tomēr tā galotnē precīzāk nospēlēja pretinieki.
Vaicāts par to, kuras komandas treneris laukumu pēc spēles pameta priecīgāks, Uģis Krastiņš sliecās savā virzienā. “Par spēles saturu priecīgāki viennozīmīgi varam būt mēs, bet par rezultātu – skaidrs, ka viņiem ir lielāks gandarījums. Ukrainas izlases treneris ļoti gribēja uzvarēt, jo viņam šodien ir dzimšanas diena. To varēja novērtēt, redzot emocijas, kādas sprāga no viņa otrajā setā,” sacīja Latvijas izlases treneris. Tieši viņš iepriekš septiņus gadus vadīja ukraiņus, veidojot pašreizējās komandas kodolu. “Kad es ar viņiem sāku, viņi bija jauni puikas, bet astoņus deviņus gadus vēlāk viņi ir jau nobrieduši vīri, kuri spēlē labos klubos un augsta līmeņa čempionātos. Viņi ir guvuši pamatīgu rūdījumu un spēles rutīnu, tāpēc jāpieliek lielus spēkus, lai viņus no tās izsistu.”
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Salīdzinot otrā un ceturtā seta galotnes, Krastiņš atzina, ka pēdējā pietrūcis “killera” instinkta: “Tobrīd bija jāizdara melnais darbs tā, lai uzbrukuma spēlētāji nokļūtu maksimāli labākajās situācijās, taču ceturtā seta galotnē tā mazliet pietrūka, tāpēc neizmantojām vismaz trīs breikbumbas.”
Treneris uzsvēra, ka atslēga tā paveikšanai bija veiksmīga servju uzņemšana, jo tieši bumbas ievadīšanā spēlē slēpjas lielākais pretinieku spēks. Latvijas izlase centās nostāties ar četriem serves uzņēmējiem, lai pēc iespējas nosegtu brīvās zonas. Šāda taktika deva rezultātu, jo Krastiņš saskaitīja tikai vienu tīru kļūdu uzņemšanā – pārējie septiņi bijuši “darba eisi”, tāpēc pretenziju pret uzņemšanu viņam nebija.
Pretinieku serves izcēla arī Latvijas izlases libero Kaspars Kronbergs, kuram nācās sastapties ar lielu daļu pretinieku šādu uzbrukumu. “Personīgi es pirmo reizi uzņēmu tik spēcīgu servi, kādu izpildīja viņu līderis Plotņickis. Arī citi labi servēja, tāpēc uz to mums bija liels fokuss. Uzskatu, ka izdevās labi tikt ar to galā, ņemot vērā to, cik spēcīgi viņi ir šajā elementā,” teica Kronbergs. Viņš neslēpa, ka uzreiz pēc spēles komandā bijis sarūgtinājums par zaudējumu ceturtā seta galotnē, taču tas bijis tiešām neliels, jo tas piedzīvots pret tik spēcīgu pretinieku. “Mēs parādījām, ka arī pret tādu komandu varam spēlēt. Ir neliels skābums par zaudējumu, taču tāpat priecājamies par parādīto sniegumu, un arī treneris teica, ka nospēlējām ar plusiņu!”
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Latvijas izlasei pa 16 punktiem guva Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits, kurš turklāt uzbruka ar 52% precizitāti. Jansons četrus punktus guva ar servi, bet ar trīs rezultatīviem blokiem izcēlās Eduards Dūdens. Viņam kopā pieci punkti, bet pa sešiem punktiem pievienoja Armands Rokjāns un Gustavs Freimanis.
Pretinieku sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Itālijā spēlējošais Oļehs Plotņickis, kuram arī četri punkti ar bloku un trīs – ar servi. 15 punktus guva Vasils Tupčijs, bet 13 punktus – Dmitro Jančuks. Latvijas izlase piektdien turnīru turpinās ar spēli pret laukuma saimnieci Igauniju, bet sestdien mērosies spēkiem ar Slovākiju. Abu spēļu sākums Tallinā pulksten 16.