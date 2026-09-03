Turcija un Polija sasniedz Eiropas čempionāta volejbolā pusfinālu
Ceturtdaļfināla spriedzi izturējušas Turcijas un Polijas volejbolistes, kuras ceturtdien nodrošināja vietu Eiropas čempionāta pusfinālā. Turcija ar 3-1 pieveica Vāciju, bet Polija ar tādu pašu rezultātu pārspēja Nīderlandi.
Turcijas izlasei 26 punktus guva Melisa Terēze Vargasa, kamēr Vācijas komandā rezultatīvākā ar 13 punktiem bija Līna Alsmeiere. Pusfinālā Turcijas izlases pretiniece būs Serbijas valstsvienība, kas ceturtdaļfinālā ar 3-0 (25:14, 25:20, 25:17) pārspēja grieķietes.
Savukārt Polijas volejbolistes ceturtdien cīņā par vietu pusfinālā ar 3-1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) pārspēja Nīderlandes izlasi. Uzvarētājām pa 14 punktiem guva Julita Pjasecka un Magdalena Stisjaka, bet Nīderlandes izlasē ar 18 punktiem izcēlās Ellesa Dambrinka. Polietēm cīņā par vietu finālā pretī stāsies Itālijas izlase, kas ceturtdaļfinālā ar 3-1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23) pieveica Zviedriju.
Jau ziņots, ka Latvijas volejbolistes, sacenšoties Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā pirmo reizi kopš 1997. gada, A grupā izcīnīja vienu uzvaru un ieņēma piekto vietu, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs un noslēdzot turnīru 20. vietā.
Eiropas čempionāts beigsies svētdien. Grupu turnīri tika aizvadīti Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles notiek Stambulā un Čehijas pilsētā Brno, bet četras izšķirīgās spēles - Stambulā.