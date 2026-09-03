"Riga" viesos pārspēj RFS un iekļūst Latvijas kausa finālā
“LVBET” Latvijas kausa pusfinālā “Riga” ceturtdien viesos ar 3:2 (1:1) pārspēja RFS un otro gadu pēc kārtas iekļuva finālā, kur tiksies ar “Audu”.
Jau mača trešajā minūtē pēc stūra sitiena izspēles RFS vadībā izvirzīja Heidi Prenga, tomēr jau nākamajā minūtē "Riga" panāca izlīdzinājumu, precīzam esot Režinaldu Ramiresam.
Otrā puslaika trešajā minūtē Ramiress ar skaistu sitienu "šķērītē" sev pāri no soda laukuma vidus panāca 2:1 viesu labā, uz ko mājinieki RFS atbildēja ar Aleksandra Filipoviča realizētu 11 metru soda sitienu 65. minūtē. Uzvaras vārtus "Riga" rindās 76. minūtē ar galvu guva Salahs Ulads.
Finālā "Riga" spēlēs ar "Audu", kurai pērn finālā zaudēja ar 1:2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības.