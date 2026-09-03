Štrombahs piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā
Foto: Paula Čurkste/LETA
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs ceturtdien Bulgārijā piedzīvoja zaudējumu Plovdivas "Challenger 50" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā.
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Štrombahs piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā

Sporta nodaļa

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Latvijas tenisists Roberts Štrombahs ceturtdien Bulgārijā kopā ar vācieti Janniku Opicu Plovdivas “Challenger 50” turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā ar 5-7, 6-4, 2:10 piekāpās argentīniešiem Valerio Abojanam un Huanam Manuelam la Sernam.

Štrombahs piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra ...

No pirmās kārtas jeb astotdaļfināla Štrombahs/Obics bija brīvi. Jau ziņots, ka Štrombahs, kurš ATP rangā ierindojas 415. pozīcijā, vienspēļu turnīra pirmajā kārtā ar 2-6, 6-7 (5:7) piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajam Ukrainas tenisistam Oleksandram Ovčarenko (ATP 629.).

Latvijas tenisists noslēdza turnīru bez ATP vienspēļu ranga punktiem. Turnīrs Plovdivā norisinās māla seguma kortos.

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