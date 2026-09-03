Jaunatklātajā basketbola ekselences programmā mērķē noturēt talantīgākos basketbolistus Latvijā
Šodien svinīgi tika atklāta Rīgas Basketbola ekselences attīstības programma, zem kuras spēlēs divas puišu un divas meiteņu komandas U-16 un U-18 vecuma grupās.
Rīgas Basketbola ekselences attīstības programmā būs meiteņu un zēnu komandas U-16 un U-18 vecuma grupās, projekta atklāšanas pasākumā paziņoja Rīgas Basketbola skolas direktore Sandra Vārpiņa.
Programma veidota sadarbībā starp Rīgas pašvaldību, Rīgas Basketbola skolu un Latvijas Basketbola savienību (LBS), lai stiprinātu jauno basketbolistu sagatavošanas sistēmu un radītu iespējas talantīgajiem sportistiem vienlaikus sasniegt augstus rezultātus sportā un iegūt kvalitatīvu izglītību.
Basketbola ekselences programmā tiks iekļautas kopā četras komandas - meiteņu U-16 un U-18 vecuma komandas, kā arī zēnu U-16 un U-18 vecuma komandas. "Lielākoties uz komandām tiek aicināti Rīgā esošo basketbola skolu audzēkņi, bet arī skatāmies nedaudz plašāk, aicinot spēlētājus arī no Rīgas apkārtnes. U-18 vecumā uzaicinām arī tos audzēkņus, kuri būtu gatavi pārcelties uz Rīgu no tālākām pilsētām," skaidroja Vārpiņa.
Viņa atklāja, ka U-18 puišu komanda spēlēs Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, kamēr tā paša vecuma meiteņu komanda cīnīsies Baltijas Sieviešu basketbola līgā. Tikmēr U-16 puišu komanda spēkosies Latvijas pēc spēka otrajā līgā jeb "Ramirent" Nacionālajā basketbola līgā, un U-16 vecuma meiteņu komanda spēlēs Latvijas Sieviešu basketbola līgā.
Savukārt bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns, kurš būs programmas direktors, izcēla, ka tiek sākts projekts, kurā mērķtiecīgi tiks sagatavoti Latvijas talantīgākie basketbolisti. Bertāns norādīja, ka līdz šim daudzi talantīgākie sportisti braukuši slīpēt savas prasmes uz ārzemēm. Tomēr pēc spēlēšanas dažādās valstīs un komandās daudzu gadu garumā, viņš varot teikt, ka tur nav nekā tāda, ko nevaram izdarīt mēs. "Ticu, ka varam izdarīt arī labāk. Šīs komandas būs laba pāreja no jauniešu basketbola uz pieaugušo, jo vēsturiski šajā brīdi pazaudējam kādus talantus," skaidroja Bertāns.
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LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss norādīja, ka, lai sasniegtu augstus mērķus, Latvijas basketbolā atsevišķām organizācijām nepieciešams apvienoties. "Ja gribam kaut ko lielu, tad mums ir jāapvienojas. Aptuveni 40% Latvijas basketbolistu atrodas Rīgā. Tas ir tikai saprotami, ka mēs kā galveno partneri ekselences programmai redzam Rīgu. Visa politiskā elite tomēr atrodas Rīgā, tas ir ekonomiskais centrs. Tas ir saprotams solis," piebilda Cipruss.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV) atklāja, ka LBS vērsās pie Rīgas domes par ekselences attīstības programmas izveidošanu jau pēc pagājušā gada Eiropas basketbola čempionāta. Ķirsis ir pārliecināts, ka talanti labāk attīstās, ja visi ir kopā un konkurē viens ar otru. "Protams, ir patīkami būt līderim savā komandā, bet tikai tad, ja trenējies un spēlē ar līdzvērtīgiem pretiniekiem, talants var pa īstam attīstīties. Rīga ar šo soli ieiet valsts lauciņā, jo talanti šajā programmā nāks ne tikai no Rīgas. Ceru, ka mums kaut kurā brīdī pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas un valsts atbalsts, taču esam gatavi būt celmlauži," teica Ķirsis.
Ar zēnu komandām strādās Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenais treneris Edijs Šlesers un Latvijas U-18 valstsvienības galvenais treneris Valdis Razumovskis, savukārt ar meiteņu komandām - Latvijas U-16 sieviešu izlases galvenais treneris Ainārs Čukste un Latvijas U-18 valstsvienības treneris Kaspars Mājenieks.