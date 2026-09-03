Iespējams, Latvijas basketbola izlasei nākamajā Pasaules kausa kvalifikācijas logā arī izbraukuma spēle notiks Rīgā
Latvijas Basketbola savienība (LBS) vēsta, ka no 4. septembra būs iespēja iegādāties biļetes uz 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret Vāciju, savukārt mačam pret Izraēlu vēl nav skaidrības par norises vietu.
Piektdien, 4. septembrī sāksies biļešu tirdzniecība uz Latvijas vīriešu basketbola izlases 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Biļešu tirdzniecība tirdzniecības vietnē "bezrindas.lv" un Latvijas Basketbola savienības (LBS) portālā "basket.lv" sāksies plkst. 12:00.
Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas otrā posma spēle starp Latvijas un Vācijas vīriešu valstsvienībām "Xiaomi Arēna" notiks 27. novembrī plkst. 19.30. Latvijas komandai otrā spēle šajā logā būs 30. novembrī ar Izraēlas izlasi, kas cer panākt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) atļauju pēc trīs gadu pārtraukuma spēlēt savā laukumā. Ja FIBA šo ieceri neakceptēs, paredzams, ka spēle notiks Rīgā un, iespējams, ar skatītāju klātbūtni. Tādā gadījumā abas spēles latvieši aizvadītu savā laukumā.
Kvalifikācijas turnīrā pēc astoņām spēļu kārtām pa septiņām uzvarām ir Vācijai, Polijai un Horvātijai. Latvija guvusi četras uzvaras, un, lai saglabātu cerības uz ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, nepieciešamas uzvaras visās četrās atlikušajās spēlēs.
Latvijas un Vācijas komandas iepriekš tikās 2023. gada Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā, kad dramatiskā spēles galotnē pretinieki bija pārāki ar 81:79. Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajā posmā Vācijas vienība pa divām reizēm uzvarēja Izraēlas (89:69, 92:86) un Kipras (83:64, 111:79) komandas, kā arī uzvarēja vienā no divām spēlēm ar Horvātiju (88:93 un 91:89). Otrā posma ievadā augustā vācieši savā laukumā pārspēja Nīderlandes izlasi (99:83), bet izbraukumā pagarinājumā pārspēja Poliju (96:94).
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Latvijas valstsvienība kvalifikācijas otro posmu sāka ar zaudējumu Horvātijā, bet uzvara Rīgā pār Izraēlas izlasi (85:70) saglabā izredzes kvalificēties finālturnīram.
Latvija saplosa Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijā; 30.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase 30. augustā Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību.