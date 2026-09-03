"Esmu ambiciozs futbolists!" Roberts Uldriķis komentē pāreju uz Nīderlandes klubu
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis pārcelšanos uz Nīderlandes virslīgas komandu "Heerenveen" uzskata par labu soli viņa karjerā, futbolists atklāja pēc pievienošanās klubam.
Uldriķis, kurš iepriekš pārstāvēja Vācijas otrās bundeslīgas klubu Bīlefeldes "Arminia", ar "Heerenveen" parakstījis viena gada līgumu. "Tā ir lieliska iespēja man spēlēt labā līgā un labā komandā ar skaistu stadionu. Domāju, ka šis ir labs solis manā karjerā," klubs citē 28 gadus vecā Uldriķa teikto. "Šajā klubā ir spēlējuši daudz talantīgi futbolisti. Klubam ir augstas ambīcijas un es esmu ambiciozs futbolists, tā kā esam ļoti saderīgi," turpināja Uldriķis.
𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭 𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭— sc Heerenveen (@scHeerenveen) September 2, 2026
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No 2021. līdz 2024. gadam Uldriķis jau spēlēja Nīderlandē, pārstāvot Leuvardenas "Cambuur", kuras rindās viņš 49 virslīgas spēlēs guva astoņus vārtus, septiņus no tiem iesitot pirmajā sezonā, bet pēc "Cambuur" izkrišanas no virslīgas pēc spēka otrās līgas čempionātā viņa kontā bija 12 vārti un astoņas rezultatīvas piespēles 32 mačos.
Pēc aiziešanas no "Cambuur" Uldriķis spēlēja Grieķijas klubā "Kallithea", bet kopš 2025. gada janvāra viņam bija līgums ar Bīlefeldes "Arminia", kas šosezon spēlē otrajā bundeslīgā. Pēc ierašanās Vācijā uzbrucējs guva smagu ceļa traumu un vairākus mēnešus nespēlēja.
Kopš janvāra Uldriķis ir vesels un regulāri spēlēja otrās bundeslīgas klubā. Šajā sezonā viņš laukumā divas reizes ir devies uz maiņu, tāpat spēlē iesaistoties arī Vācijas kausa spēlē. Otrajā bundeslīgā uzbrucējs 19 spēlēs ir sakrājis četrus vārtus un divas rezultatīvas piespēles.
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Nākamo spēli Hērenvēnas klubs aizvadīs svētdien savā laukumā ar Alkmāras AZ. Līdzšinējās četrās spēlēs klubs ir sakrājis piecus punktus un ieņem 11. vietu 18 komandu konkurencē.
Uldriķis pirms 2015. gada sezonas pievienojās Rīgas klubam "Metta", 2017. gada sākumā pārejot uz RFS. 2018. gada jūlijā viņš devās uz Šveices virslīgas klubu "Sion", kurā spēlēja vairāk nekā trīs gadus. Šveices kluba sastāvā viņš aizvadīja vairāk nekā 80 spēles, piedaloties 23 vārtu guvumos. Latvijas izlases kreklā Uldriķis 56 mačos ir guvis astoņus vārtus.