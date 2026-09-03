Vēl nesen skandālos ierautais Žaleiko kļuvis par virslīgas labāko jauno futbolistu
"Jelgavas" pussargs Gļebs Žaleiko atzīts par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešā apļa labāko jauno spēlētāju, ceturtdien paziņoja turnīra organizētāji.
22 gadus vecais futbolists laukumā devās visās trešā apļa spēlēs, astoņas no tām sākot sākumsastāvā. Žaleiko šajā nogrieznī guva divus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles, kamēr "Jelgava" izcīnīja četras uzvaras un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Arī iepriekšējā sezonā Žaleiko lielāko tās daļu pārstāvēja "Jelgavu", aizvadot 16 spēles. Virslīgā pussargs debitēja 17 gadu vecumā, bet kopumā Latvijas spēcīgākajā līgā viņš jau aizvadījis 94 spēles. Karjeras laikā Žaleiko pārstāvējis arī RFS un "Daugavpili". Žaleiko aizvada savu rezultatīvāko sezonu virslīgā un līdz šim izcēlies ar diviem precīziem sitieniem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Kā zināms, 2024. gada vasarā Gļebam Žaleiko tika pārmests, ka viņš aizstāv prokrieviskus uzskatus. Vēlāk gan sportists izskaidroja savu nostāju Ukrainā notiekošā kara jautājumā un argumentēja, kāpēc devās konfliktēt ar futbola līdzjutējiem, kas izkliedza Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam nicinošos saukļus.
Uz labākā jaunā spēlētāja balvu pretendēja arī Ivans Patrikejevs, Dāvis Viljams Veisbuks, Valerijs Lizunovs (visi - "Super Nova") un Alans Kangars ("Jelgava"). Par pirmā apļa labāko spēlētāju tika atzīts Patrikejevs, bet otrajā aplī atzinību saņēma Lizunovs.
Labākais jaunais spēlētājs virslīgā pēc katra apļa tiek noteikts kopš 2015. gada. Kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome, savukārt balsojumā piedalās arī sporta mediju pārstāvji un virslīgas klubu galvenie treneri. Galvenais nosacījums nominācijai - spēlētājam jāatbilst U-21 vecuma grupai.