VIDEO: latviešu hokejists pārbaudes spēlē izvicina dūres
Gatavojoties jaunajai sezonai Čehijā, kautiņā jau pārbaudes spēlē iesaistījās latviešu aizsargs Patriks Ozols.
Pēc spēka otrās līgas klubs Jihlavas "Dukla", kas pēdējās divās sezonās pēc kārtas triumfējusi līgā, taču vēlāk zaudējusi pārspēlēs par tikšanu spēcīgāko sabiedrībā, ar 3:5 piekāpās Renāra Krastenberga pārstāvētajai "Motor".
"Dukla" komandā ir liels latviešu hokejistu kontingents - klubā spēlē Artūrs Kulda, Ralfs Bergmanis un Patriks Ozols. Pēdējais no viņiem klubā spēlēs jau ceturto sezonu pēc kārtas, turklāt trešā perioda vidū viņš nometa cimdus un izkāvās ar pretinieku Stepanu Hohu.
25 gadus vecais hokejists karjeras laikā vienu sezonu spēlējis Rīgas "Dinamo", kā arī tādās komandās kā "Zemgale", Slovākijas "Dukla" un Čehijas "Olomouc". Pagājušajā sezonā "Dukla" sastāvā 50 regulārā turnīra spēlēs Ozols iekrāja desmit punktus (5+5), bet 16 izslēgšanas mačos četrus (1+3).