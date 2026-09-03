Milzīgs naudas sods un diskvalifikācija. NBA pieņem bargu lēmumu "Clippers" un Lenarda algu griestu apiešanas sāgā
NBA paziņojusi par piemērotajiem soda mēriem Losandželosas "Clippers" un basketbolistam Kavai Lenardam par algu griestu apiešanu.
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) par algu griestu apiešanas noteikumu pārkāpšanu ir piespriedusi naudas sodu Losandželosas "Clippers" komandai un spēlētājam Kavai Lenardam, diskvalificējusi īpašnieku Stīvu Bolmeru un biznesa operāciju prezidenti Džilianu Zakeri uz vienu gadu, kā arī basketbola operāciju prezidentu Lorensu Frenku uz sešiem mēnešiem, bet komanda zaudēs piecas pirmās kārtas drafta izvēles NBA jauno spēlētāju drafā laikā no 2029. līdz 2033. gadam.
"Clippers" ir saņēmusi naudas sodu 30 miljonu ASV dolāru (25,9 miljoni eiro) apmērā, bet Lenards - 700 000 dolāru (604 039 eiro) apmērā. Izmeklēšanu veica neatkarīga juridiskā firma. "Clippers" vairākkārt tika paziņojusi, ka nav izdarījusi neko sliktu un sagaida attaisnojošu lēmumu.
NBA paziņoja, ka Lenards ar sava bijušā biznesa vadītāja un tēvoča Denisa Robertsona starpniecību "pārkāpa noteikumus, izdarot spiedienu uz "Clippers", lai klubs palīdzētu viņam gūt ienākumus ārpus spēles laukuma, iegūstot šīs iespējas un neatlīdzinot "Clippers" personīgo izdevumu maksājumus". Klubs paziņojis, ka nepiekrīt sodam un izvērtēs iespēju to apstrīdēt tiesā.
The following letter has been sent to Adam Silver, on behalf of the LA Clippers: pic.twitter.com/SAWZkciVJf— ClippersPR (@ClippersPR) September 2, 2026
"Es noslēdzu līgumu ar "Clippers", kā arī attiecīgās vienošanās labticīgi, pilnībā apņēmies pildīt savas saistības un nezinot par jebkādiem kāda nodomiem apiet algu griestus," savā paziņojumā teica Lenards. Līga paziņoja, ka Bolmers tika diskvalificēts par "apzinātu mēģinājumu palīdzēt Lenarda kungam gūt ienākumu iespējas ārpus laukuma". Augusta vidū tika paziņonts, ka NBA nav atradusi pierādījumus aizdomām par NBA kluba Losandželosas "Clippers" un Lenarda pārkāpumiem saistībā ar atalgojumu. Izmeklējot šo gadījumu, NBA apturēja Lenarda pāreju uz Toronto "Raptors".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kawhi Leonard releases a statement on the NBA’s ruling on the Clippers investigation. pic.twitter.com/xyGv1yWJVE— Sportsnet (@Sportsnet) September 2, 2026
Jūnija beigās "Clippers" un "Raptors" vienojās par Lenarda pievienošanos Toronto komandai. Losandželosas vienībai maiņas darījumā pretī bija jāsaņem Brendons Ingrems, Greidijs Diks un drafta izvēles.
Pagājušajā vasarā tika publiskota informācija, ka Lenards no nu jau bankrotējušas organizācijas "Aspiration" ir saņēmis vairāk nekā 28 miljonus ASV dolāru, lai kļūtu par organizācijas mārketinga seju. Tāpat kļuva zināms, ka "Clippers" īpašnieks Bolmers iepriekš ieguldīja "Aspiration" 50 miljonus ASV dolāru.
Ar aizdomām par mēģinājumiem apiet NBA noteiktos algu griestus, izmaksājot kompensācijas citādākā veidā, līga uzsāka izmeklēšanu. Gan Bolmers, gan Lenards noliedza mēģinājumus apiet NBA algu noteikumus. Lenards 2019. gadā ar "Raptors" kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs".
2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš ir dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā pavadījis pēdējos septiņus gadus. Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji guva 27,9 punktus.