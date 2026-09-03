Snūkerists Žižins sasniedz prestižā "British Open" turnīra ceturto kārtu
Latvijas sportists Artemijs Žižins trešdien iekļuva Pasaules snūkera tūres (WST) "British Open" turnīra ceturtajā kārtā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 96. vietu, trešās kārtas spēlē līdz četriem uzvarētiem freimiem ar rezultātu 4-1 uzvarēja ķīnieti He Gocjanu (WST 44.). Latvijas snūkerista uzzinās savu nākamo pretinieku, kad noslēgsies visas trešās kārtas cīņas.
Pirmo kārtu Žižins pārvarēja jūlijā Lesterā, uzvarot kvalifikācijas mačā, bet otrdien otrajā kārtā ar 4-2 pārspēja angli Džošua Tomonu. Augustā Žižins Uhaņas "Open" turnīrā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu, ranga ceturto numuru ķīnieti Vu Jidzi. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.
"British Open" snūkerā tiek organizēts kopš 1980. gada. Kopējais balvu fonds ir nedaudz virs pusmiljona sterliņu mārciņu. 2025. gadā tajā triumfēja anglis Šons Mērfijs, kurš finālā ar 10-7 pieveica skotu Entoniju Makgilu.