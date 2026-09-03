Aļona Ostapenko zaudē "US Open" pirmajā kārtā pret sev neērtu pretinieci
Jau pirmajā "US Open" kārtā zaudējumu piedzīvojusi Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 32. pozīcijā un turnīrā izsēta ar 30. numuru, pirmās kārtas cīņā ar 6-4, 1-6, 2-6 piekāpās vācietei Tatjanai Marijai (WTA 83.). Latvijas tenisiste vēl nekad savā karjerā Mariju nav pārspējusi.
Spēle sākotnēji tika paredzēta otrdien, taču mačs aizkavējās lietus dēļ. Latviete uzvarēja pirmajā setā ar 6-4, bet otro setu zaudēja ar 1-6. Rezultātam esot 1-1, mača turpinājums lietus dēļ tika pārcelts uz trešdienu. Latvijas tenisiste tika pie desmit WTA vienspēļu ranga punktiem.
Ostapenko "US Open" cīnījās desmito reizi, bet viņas labākais sniegums sezonas ceturtajā "Grand Slam" ir 2023. gadā sasniegtais ceturtdaļfināls. Tikmēr vāciete sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra pamatsacensībās spēlē 13. reizi karjerā.
Latvijas tenisiste pārī ar taivānieti Suveju Sji cīnīsies arī "US Open" dubultspēļu sacensībās. Latvijas un Taivānas duets izsēts ar ceturto numuru un pirmajā kārtā spēkosies ar Horvātijas pāri Darja Juraka-Šraibere/Antonija Ružiča.
Jau ziņots, ka otrdien pirmās kārtas mačā neveiksmi piedzīvoja Darja Semeņistaja (WTA 109.), kura pamatsacensībās iekļuva kā "laimīgā zaudētāja". Latvijas tenisiste ar 2-6, 2-6 piekāpās ar 24. numuru izsētajai Austrijas tenisistei Anastasijai Potapovai (WTA 25.).
Par dalību pamatturnīrā Semeņistaja nopelnīja desmit punktus WTA rangā. Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.
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