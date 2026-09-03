Madona kļūst par pasaules rollerslēpošanas centru: ar intervāla startu sākas pasaules čempionāts!
Šodien Madonā un sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” sākas pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Četru dienu garumā līdz 6. septembrim pasaules čempionu tituli tiks sadalīti individuālajā distancē klasiskajā stilā, komandu sprintā, 200 metru supersprintā un masu startā. Sacensībām pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm, tostarp 21 Latvijas sportists.
Pirmās medaļas tiks sadalītas jau 3. septembrī, individuālajā distancē klasiskajā stilā “Smeceres sils” trasē. Junioru sievietes startēs plkst. 10.00, sievietes – plkst. 11.00, junioru vīrieši – plkst. 12.30, bet vīrieši – plkst. 13.40. Dienas noslēgumā plkst. 19.00 pie Madonas Kultūras nama notiks pasaules čempionāta oficiālā atklāšanas ceremonija.
Plašākās delegācijas šogad uz Madonu ieradušās no Latvijas, Itālijas, Norvēģijas, Polijas, Igaunijas, Ukrainas, Zviedrijas un Kazahstānas. Latviju pasaules čempionātā pārstāvēs 21 sportists – Bruno Bilāns, Leo Bilāns, Indriķis Ints Circens, Rūdolfs Raudziņš, Ernests Skride, Lāsma Marta Beķere, Keita Marcinkēviča, Estere Piksone, Alise Plāte, Adele Slēziņa, Amēlija Zaķe, Ginters Bērziņš, Lauris Kaparkalējs, Bruno Krampe, Jēkabs Skolnieks, Sandijs Suhanovs, Raimo Vīgants, Sabīne Grudule, Linda Kaparkalēja, Adriana Šuminska un Amanda Reilija Zariņa.
Piektdien, 4. septembrī, “Smeceres silā” norisināsies komandu sprints brīvajā stilā, savukārt nedēļas nogales sacensības pārcelsies uz Madonas pilsētas centru. Sestdien, 5. septembrī, no plkst. 16.00 skatītājus gaidīs viena no dinamiskākajām disciplīnām – 200 metru supersprints, fināliem sākoties plkst. 18.20.
Pasaules čempionāts noslēgsies svētdien, 6. septembrī, ar masu startiem Madonas pilsētas ielās. Junioru grupās sportisti sacentīsies 15 kilometru distancē, bet pieaugušo grupās – 20 kilometros. Pirmais starts paredzēts plkst. 10.00, savukārt vīriešu sacensības sāksies plkst. 13.15.
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Pasaules čempionāts Madonā atgriežas pēc septiņu gadu pārtraukuma – iepriekš šāda līmeņa sacensības pilsētā norisinājās 2019. gadā. Kopš tā laika Madona regulāri uzņēmusi FIS Pasaules kausa posmus rollerslēpošanā un citus starptautiska līmeņa ziemas sporta pasākumus.
Lai nodrošinātu sportistiem vienlīdzīgus sacensību apstākļus, visās disciplīnās, izņemot 200 metru supersprintu, dalībnieki startēs ar vienādām “FFskis” nodrošinātām rollerslēpēm.
Skatītāji aicināti klātienē atbalstīt Latvijas sportistus un izbaudīt pasaules čempionāta atmosfēru gan “Smeceres silā”, gan Madonas pilsētas centrā. Sestdien un svētdien būs pieejama sacensību tiešraide. Ieeja sacensībās ir bez maksas.