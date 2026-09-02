Roberts Uldriķis atgriežas Nīderlandes elites līgā un pārstāvēs "Heerenveen"
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis no Vācijas otrās bundeslīgas kluba Bīlefeldes "Arminia" pārceļas uz Nīderlandes virslīgas komandu "Heerenveen", trešdien ziņoja Nīderlandes laikraksts "Leeuwarder Courant".
Uldriķis klubu maiņu veiks Nīderlandes transfēru loga pēdējā dienā. Tiek ziņots, ka 28 gadus vecais uzbrucējs pēc visu formalitāšu nokārtošanas ar "Heerenveen" parakstīs viena gada līgumu.
Tiek atgādināts, ka no 2021. līdz 2024. gadam Uldriķis jau spēlēja Nīderlandē, pārstāvot Leuvardenas "Cambuur", kuras rindās viņš 49 virslīgas spēlēs guva astoņus vārtus, septiņus no tiem iesitot pirmajā sezonā, bet pēc "Cambuur" izkrišanas no virslīgas pēc spēka otrās ligas čempionātā viņa kontā bija 12 vārti un astoņas rezultatīvas piespēles 32 mačos.
Pēc aiziešanas no "Cambuur" Uldriķis spēlēja Grieķijas klubā "Kallithea", bet kopš 2025. gada janvāra viņam ir līgums ar Bīlefeldes "Arminia", kas šosezon spēlē otrajā bundeslīgā. Pēc ierašanās Vācijā uzbrucējs guva smagu ceļa traumu un vairākus mēnešus nespēlēja.
Kopš janvāra Uldriķis ir vesels un regulāri spēlē otrās bundeslīgas klubā. Šajā sezonā viņš laukumā divas reizes ir devies uz maiņu, tāpat spēlē iesaistoties arī Vācijas kausa spēlē. Otrajā bundeslīgā uzbrucējs 19 spēlēs ir sakrājis četrus vārtus un divas rezultatīvas piespēles.
Nākamo spēli Hērenvēnas klubs aizvadīs svētdien savā laukumā ar Alkmāras AZ. Līdzšinējās četrās spēlēs klubs ir sakrājis piecus punktus un ieņem 11. vietu 18 komandu konkurencē.
Uldriķis pirms 2015. gada sezonas pievienojās Rīgas klubam "Metta", 2017. gada sākumā pārejot uz RFS. 2018. gada jūlijā viņš devās uz Šveices virslīgas klubu "Sion", kurā spēlēja vairāk nekā trīs gadus. Šveices kluba sastāvā viņš aizvadīja vairāk nekā 80 spēles, piedaloties 23 vārtu guvumos.
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Latvijas izlases kreklā Uldriķis 56 mačos ir guvis astoņus vārtus.