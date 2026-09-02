Pēdējās sekundēs "Auda" Daugavpilī izrauj neizšķirtu no 0:2 un aizstāvēs Latvijas kausu finālā pret RFS vai "Riga"
"Auda" komandas futbolisti trešdien Daugavpilī atspēlēja divu vārtu deficītu un pēc pēcspēles sitienu izpildes iekļuva "LVBET" Latvijas kausa finālā.
Fināli ir mūsu lieta, tāpēc lēmām, ka Latvijas kausa finālā spēlēsim trešo gadu pēc kārtas 🥳 Viesos uzveikts BFC Daugavpils 🙏— FK AUDA (@FKAuda) September 2, 2026
Vārtus mūsu komandas labā guva Eduards Dašķevičs un Andrūs Apija ⚽️ pic.twitter.com/eHXTNg43lt
Pašreizējā kausa glabātāja "Auda" pēc 2:2 (0:2, 2:0) 120 pamatlaika un pagarinājuma minūtēs pēcspēles sitienos ar 3:0 pieveica "Daugavpili".
13. minūtē mājinieki izvirzījās vadībā - 1:0. Pēc piespēles pa zemi no kreisās laukuma puses bumba pēc rikošeta soda laukuma labajā pusē nonāca pie Raivja Skrebela, kurš to raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī. 18. minūtē pēc Skrebela piespēles pa zemi no labās puses uz vārtu priekšu viesu vārtsargs Nils Toms Puriņš bumbu skāra, taču netvēra, un tā atlēca pie Džoela Jakubu, kurš to raidīja vārtu vidū - 2:0.
23. minūtē pa mājinieku vārtu pārliktni pēc tāla sitiena trāpīja Jevgenijs Miņins, bumbai izlidojot ārpus laukuma. Otrā puslaika ievadā bumba vēlreiz nonāca viesu vārtos, taču videoatkārtojumā tika fiksēta aizmugure, un vārti netika ieskaitīti.
"Auda" atspēlējās. 63. minūtē vārtus guva Endrū Apia, bet pamatlaika kompensācijas laika ceturtajā minūtē Dukamo Vadulu savā soda laukumā pārkāpa noteikumus pret viesu komandas spēlētāju Bartelemī Diedjū, un sestajā kompensācijas laika minūtē rezultātu ar 11 metru soda sitienu izlīdzināja Eduards Dašķevičs - 2:2. Mājinieku vārtsargs Jānis Beks lēca uz kreiso stūri, raugoties no vārtiem, bet Dašķevičs raidīja bumbu vārtu centrā.
Tūlīt pēc vārtu guvuma tika fiksētas pamatlaika beigas, un komandas turpināja spēli pagarinājumā, kur vārti gūti netika. Pirmie pēcspēles sitienus izpildīja "Auda" futbolisti. Pirmajā sērijā Dašķevičs guva vārtus, bet Tatija Čibindas raidījumu vārtu labajā apakšējā stūrī tvēra Puriņš - 1:0 "Auda" komandas labā. Otrajā sērijā vārtus guva Kaders Konē, bet papildlaika beigās laukumā nākušais Rinalds Aizups trāpīja pa labo vārtu stabu - 2:0. Edvēns Bongemba ar sitienu vārtu labajā pusē, Bekam lecot pretējā virzienā, panāca 3:0, bet pēc Ziada M'Handa sitiena bumba trāpīja Puriņam pa kājām un atleca laukumā.
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"Daugavpils" astotdaļfinālā izbraukumā pēc 3:3 120 spēles minūtēs tikai pēcspēles sitienu sērijā ar 6:5 pieveica "Riga Mariners" komandu, bet ceturtdaļfinālā mājās ar 3:1 pieveica Ogres "United". "Auda" savā laukumā astotdaļfinālā ar 1:0 pārspēja "Liepāju", bet ceturtdaļfinālā deviņu spēlētāju sastāvā pamatlaiku noslēdza ar rezultātu 2:2 un guva izšķirošos vārtus pagarinājumā. Šosezon komandas jau trīsreiz bija tikušās virslīgas spēlēs. Pirmajā no tām ar 3:2 pārāki bija daugavpilieši, bet nākamās divas ar 1:0 uzvarēja "Auda".
Otrā pusfināla spēlē "LNK Sporta parks" dabīgajā laukumā eksčempione RFS ceturtdien, plkst. 19, uzņems čempioni "Riga". Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās.
Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības. Pašreizējā trofejas glabātāja ir "Auda" komanda, kas finālā ar 2:1 pieveica "Riga" vienību.