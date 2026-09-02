"Latvijas lāzers" jeb vicečempions Rainers Balodis iemanto popularitāti: ātri izpērk piemiņas lidojošos diskus
Pēc tam, kad Rainers Balodis kļuva par pasaules vicečempionu disku golfā, viņa popularitāte ir krietni pieaugusi. Sporta veida sekotāji ātri vien izpirkuši tirdzniecībā nonākušos viņam veltītos piemiņas diskus.
Jau ziņots, ka Rainers Balodis pārsteidza pasauli un pēdējā nedēļas nogalē kļuva par pasaules vicečempionu disku golfā. Vēl pirms 17. groza viņš bija līderis, taču no grupas viņš saņēma sodu par stāju, par ko bijušas plašas diskusijas sporta veida sekotājos, fanos un iesaistītajos. Jauns.lv jau skaidrojis, vai šāds piespriestais sods bijis pamatots.
Otrdien Balodis atgriezās mājās, bet viņa popularitāte turpinājusi augt. "GoFund Me" lapā tika uzsākta ziedošanas kampaņa, kuras mērķis bija vākt līdzekļus, lai latviešu disku golfa spēlētājus varētu doties atpakaļ uz Ziemeļameriku un piedalīties sporta veida prestižākajā turnīrā - pro tūrē. Ja sākotnējais mērķis bija iegūt 3500 dolārus, tad tas ātri vien sasniegts. Divu dienu laikā saziedoti 6650 dolāri no 183 cilvēkiem, kā rezultātā jaunais mērķis nu jau ir desmit tūkstoši dolāri.
Tas nav vienīgais veids, kā disku golfa komūna mēģina palīdzēt Balodim. Portālā "innovaeurope.com" izlaisti pārdošanā Balodim veltīti piemiņas lidojošie diski. Ar uzrakstu "Latvijas lāzers" (tāda pati iesauka bijusi basketbolistam Dāvim Bertānam, kurš nesen noslēdza karjeru Latvijas basketbola izlasē) uz diska attēlots Baloža portrets ar medaļu ap kaklu un pierakstu "es atgriezīšos!".
Cena par vienu piemiņas disku ir 24,90 eiro, turklāt Baltijā piegāde ir bezmaksas. Lieki teikt, ka arī šie piemiņas diski ātri vien tikuši izpārdoti, turklāt arī šie pārdotie ieņēmumi tiks novirzīti latvieša atbalstam turpmākajā karjerā. Forumos arī atklāts, ka drīzumā lidojošos diskus varētu tirgot ASV, kas ir lielākais tirgus šim sporta veidam.
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Pie atsauksmēm daudzi portāla potenciālie pircēji aicinājuši izlaist apgrozībā vēl piemiņas lidojošos diskus. Daudzi tieši Balodi uzskata par patieso disku golfa pasaules čempionu, turklāt vēlas atbalstīt viņa nonākšanu sporta veida augstākajā līmenī, kurā daļa no sportistiem pelna ļoti pienācīgas naudas balvas.
Sagaida disku golfa pasaules čempionāta sudraba medaļnieku Balodi
2026. gada 1. septembrī Rīgā atgriezās pasaules čempionāta disku golfā sudraba medaļas ieguvējs Rainers Balodis.