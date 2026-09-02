Jānoskaidro sastāvs. Latvijas volejbolisti turnīrā Igaunijā noslēgs gatavošanos Eiropas čempionātam
Latvijas Volejbola federācija (LVF) vēsta, ka no 3. līdz 5. septembrim vīriešu volejbola izlase turnīrā Igaunijā noslēgs gatavošanos 2026. gada Eiropas čempionātam.
Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība trešdien devās uz Igauniju, kur aizvadīs pēdējās pārbaudes spēles pirms šomēnes paredzētā Eiropas čempionāta finālturnīra. Uģa Krastiņa vadītā komanda turnīru Tallinā ceturtdien sāks pret trenera iepriekš vadīto Ukrainas izlasi, piektdien spēlēs pret mājinieci Igauniju, bet sestdien mērosies spēkiem ar Slovākiju, ar ko pērn apmainījās uzvarām kvalifikācijas sacensībās. Visu spēļu sākums pulksten 16:00.
“Noskaņojums komandā ir labs. Bijis garš treniņu posms, taču ir padarīts labs darbs, strādājot uz lietām, kas mums bija nepieciešamas – īpaši jau augstajām un ārpus sistēmas bumbām. Tās būs svarīgas, turklāt to būs ļoti daudz, jo pretinieki servēs ļoti spēcīgi. Mums jābūt gataviem tādām situācijām,” akcentēja treneris Krastiņš. Viņš šai kontekstā izcēla Ukrainas komandu, kuras spēcīgākās puses ir spēcīga serve un bloks, ar ko tā ierasti rada lielu spiedienu pretiniekiem. Ar to būs jācenšas tikt galā arī latviešiem. Krastiņa vadībā Ukraina divas reizes sasniedza ceturtdaļfinālu Eiropas čempionātā un vēl reizi – pasaules meistarsacīkstēs.
Pretinieku kvalitāti pārbaudes turnīrā novērtēja arī Kristers Dardzāns, kurš ir viens no pieciem izlases kandidātiem ar Eiropas čempionāta pieredzi no 2021. gada finālturnīra. “Ir labi, ka pēdējās spēles pirms turnīra ir pret tik labiem pretiniekiem. Mums jau šobrīd būs jāspēlē ar pilnu jaudu, citādāk nebūsim gatavi lielajām spēlēm čempionātā. Iepriekšējās pārbaudes spēles pret Dāniju parādīja, ka esam uz pareizā ceļa, varbūt tikai kādas nelielas nianses jāpiekoriģē. Jāturpina strādāt, jāsaliedējas kā komandai un jābūt pārliecinātiem vienam par otru,” uzsvēra diagonāles spēlētājs.
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Komanda uz Tallinu devusies 15 spēlētāju sastāvā, tāpēc šajā turnīrā treneriem būs jātiek skaidrībā par vienu volejbolistu, kurš nedosies uz finālturnīru. “Arī Tallinā mērķis joprojām būs iespēlēt visus spēlētājus, dot iespēju sevi parādīt pret augsta līmeņa pretiniekiem. Kopumā tās būs ļoti labas treniņspēles un kā tādas arī tiks uztvertas. No turnīra viedokļa Tallinā kā mērķis netiek izvirzīti nekādi sportiskie rezultāti,” atgādināja treneris Uģis Krastiņš.
2026. gada CEV Eiropas čempionāta finālturnīrs no 9. līdz 26. septembrim norisināsies Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas izlase grupu turnīra spēles aizvadīs Klužā-Napokā, kur atklāšanas dienā sacentīsies ar mājinieci Rumāniju, bet pēc tam spēlēs pret Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Četras labākās komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet godalgas tiks sadalītas Milānā.
Latvijas valstsvienības kandidāti
Cēlāji: Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
Otrā tempa spēlētāji: Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
Pirmā tempa spēlētāji: Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Kristaps Pelēkais, Eduards Dūdens;
Diagonāles spēlētāji: Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
Libero: Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs