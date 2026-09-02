Agresorvalstu slēpotājiem un snovbordistiem dalībai FIS sacensībās būs jāparaksta deklarācija
Krievijas un Baltkrievijas sportistiem gaidāmajā sezonā pirms dalības Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācijas (FIS) sacensībās būs jāparaksta neitralitātes deklarācija, trešdien paziņoja FIS.
Abu agresorvalstu slēpotāji un snovbordisti jaunajā sezonā varēs turpinās piedalīties FIS sacensībās neitrālo atlētu statusā, taču aizliegums izmantot abu valstu simboliku tiks saglabāts. FIS vēsta, ka sportisti, treneri un amatpersonas no Krievijas un Baltkrievijas var saņemt atļauju dalībai FIS sacensībās, taču pirms tam jāparaksta neitralitātes deklarāciju, kas balstās uz FIS iepriekš noteiktiem principiem.
Pagājušā gada decembrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) apmierināja Krievijas apelāciju par tās sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Pamatojoties uz šo lēmumu, Krievijas sportisti varēja piedalīties starptautiskās slēpošanas sacensībās kā neitrālie atlēti, savukārt parasportisti sacensībās drīkstēja startēt ar nacionālo simboliku.
Gaidāmajā sezonā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varēs sacensties tikai individuālajās sacensībās. Visticamāk, abu agresorvalstu pārstāvjiem joprojām būs grūtības saņemt vīzas, lai iebrauktu dažās Eiropas valstīs, kurās notiek Pasaules kausa sacensības.