Madrides "Real" futbolists par braukšanu reibumā saņem ievērojamu sodu
Spānijas futbola kluba Madrides "Real" aizsargs Rauls Asensio pagājušajā mēnesī pieķerts, vadot automašīnu alkohola reibumā.
Tiek vēstīts, ka 23 gadus vecais aizsargs pie stūres apreibinošo vielu iespaidā sēdies 16. augustā Kanāriju salās. Viņam piespriests 14 400 eiro liels naudassods un atņemtas tiesības vadīt automašīnu uz astoņiem mēnešiem. Kanāriju salās dzimušais Asensio nebija kopā ar komandu, jo atguvās no jūlija beigās gūtā paceles cīpslas savainojuma.
Šonedēļ "Real" aizsargam Grankanārijā būs jāstājas tiesas priekšā citā lietā, kas saistīta ar iespējamu seksuāla videoieraksta izplatīšanu bez tajā redzamo personu piekrišanas. Spānijas mediji ziņo, ka Asensio šajā lietā cer tikt attaisnots, ja abas 2023. gadā ierakstītajā video redzamās sievietes viņam oficiāli piedos. Par video, iespējams, ierakstīšanu un izplatīšanu tiesas priekšā stāsies arī trīs citi bijušie Madrides "Real" otrās komandas futbolisti.
Asensio "Real" pirmo komandu pārstāv kopš 2024. gada. Pagājušajā sezonā Spānijas čempionātā "La Liga" viņš laukumā devās 23 spēlēs un guva divus vārtus, bet kopumā aizvadītajā sezonā viņam 34 mači un divi precīzi sitieni. Spānijas izlasē Asensio vēl nav debitējis.