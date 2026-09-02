Rūdolfs Balcers Šveicē izcietis sodu un tagad saņēmis divu gadu pārbaudes laiku
Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers raidierakstā "Freibja podkāsts" pastāstīja par kuriozu gadījumu pagājušās sezonas laikā, kas rezultējās ar ievērojamu sodu no policijas.
Viesojoties "Freibja podkāsta" jaunās sezonas pirmajā epizodē par kādu starpgadījumu iepriekšējās sezonas laikā pastāstīja Latvijas izlases kapteinis Rūdolfs Balcers. Izrādās, ātruma pārsniegšanas dēļ viņš uz četriem mēnešiem palicis bez autovadītāja tiesībām, turklāt saņēmis arī ievērojamu naudas sodu.
Pārkāpuma izdarīšanas brīdī Balcers braucis pa ceļu, kur atļautais ātrums pakāpeniski samazinājies no 120 līdz 100 un pēc tam līdz pat 80 kilometriem stundā. Balcers ātrumu laikus nebija samazinājis un fotoradara priekšā pabraucis ar 123 kilometriem stundā. Tas nozīmēja, ka viņš pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus par 43 kilometriem stundā. Neilgi pēc tam sekojusi vēstule ar aicinājumu doties uz policiju.
"Pirms Šveices man vispār nekādi sodi nebija bijuši," viesojoties raidierakstā, teica Balcers. "Man likās – kas es par kriminālu? Nekad dzīvē neko sliktu nebiju izdarījis. Aizgāju uz policiju, viņi man parādīja fočeni." Policija brīdinājusi Balceru, ka šāds ceļu satiksmes pārkāpums var likt šķirties pat no piecciparu skaitļa, kas beigās nav bijis tik dramatisks, tomēr kādu laiku latviešu hokejistam nācās iztikt bez auto vadīšanas.
Rūdolfs Balcers pērn Šveicē uz 4 mēnešiem zaudēja auto tiesības— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) September 1, 2026
"Pirms Šveices vispār nekādi sodi nebija bijuši. Tieši pirms sezonas braucu. Zīme 120-100-80. Atnāca vēstule, vajadzēja ierasties policijā. Parādīja fočeni. 4 mēnešus bez mašīnas bija smagi"
🎙️Freibja podkāsts pic.twitter.com/xPzJ23EmJM
"Četrus mēnešus bez mašīnas bija smagi," atzina Balcers, sakot, ka izpalīdzēja komandas biedri un sieva. Lai arī hokejists atklājis, ka tagad uz ceļa Šveicē ir krietni uzmanīgāks, viņam ir vēl divu gadu pārbaudes laiks. Ja šo divu gadu laikā viņš pārkāps ceļu satiksmes noteikumus Šveicē, tad viņam var nākties šķirties no autovadītāja tiesībām līdz pat diviem gadiem.
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Šveice zināma valsts, kas iekasē lielu naudu katru gadu par ceļu satiksmes pārkāpumiem. Nozīmīgi pārkāpumi var izmaksāt pat vairāk nekā desmit tūkstošus eiro. Tikai Cīrihē, kur spēlē Balcers, ikgadēji sodos izraksta ap 60 miljoniem Šveicu franku, kas ir ap 63,5 miljoniem eiro.
Balceram līgums ar "Lions" ir spēkā vēl uz divām sezonām. Komandu viņš pārstāv kopš 2023./2024. gada sezonas. Karjerā viņš spēlējis arī Norvēģijā un dažādās Ziemeļamerikas līgās, tostarp NHL Otavas "Senators", Sanhosē "Sharks", Floridas "Panthers" un Tampabejas "Lightning" klubos.