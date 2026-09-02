ULEB Eirokausa debitante "Zeļļi" Toma Skujas traumas dēļ piesaista Ukrainas izlases basketbolistu
Latvijas basketbola klubs Rīgas "Zeļļi" paziņojuši par papildinājumu sastāvā.
Par to kļuvis 29 gadus vecais Ukrainas izlases basketbolists Ivans Tkačenko. Kā norādīja kluba prezidents Edgars Buļs, tad pēc papildinājumiem sastāvā bijis jālūkojas pēc Toma Skujas muguras traumas Latvijas izlases treniņnometnē. Visdrīzāk viņš izlaidīs arī sezonas sākumu.
"Lai arī aktīvo komplektāciju bijām noslēguši, Toma Skujas savainojums mazliet mainīja plānus. Kopā ar treneriem noskatījāmies vairākas Ukrainas izlases spēles, un mums patika tas, ko redzējām Tkačenko darbībās. Turklāt Ivans lika manīt, ka gribētu palikt Rīgā, tāpēc spējām ātri vienoties. Esam priecīgi papildināt sastāvu ar augsta līmeņa spēlētāju, kurš var darboties vairākās pozīcijās un dot būtisku pienesumu, spēlējot bez bumbas. Turklāt viņš vietējos turnīros tiek klasificēts kā latviešu spēlētājs, kas arī ir svarīgs faktors, jau domājot par cīņām pavasarī," teica Buļs, kuram piebalsoja pats basketbolists.
"Esmu ļoti priecīgs sākt jaunu nodaļu savā karjerā kopā ar Rīgas "Zeļļi”! Pateicīgs par iespēju pārstāvēt šo klubu un ar nepacietību gaidu iespēju sākt darbu kopā ar jaunajiem komandas biedriem, treneriem un visiem pārējiem cilvēkiem organizācijā. Gaidu lielisku sezonu Rīgā. Laiks ķerties pie darba," pauda ukraiņu spēlētājs, kuram tā nebūs pirmā reize Rīgā. Divas sezonas viņš pārstāvēja vairs neeksistējošo ukraiņu klubu "Prometey", kas divas sezonas bāzējās Rīgā.
No 2014. līdz pat 2022. gadam Tkačenko spēlēja Ukrainas klubā Čerkasi "Monkeys". Pēcāk viņš spēlējis Helsinku "Seagulls", "Prometey", Vācijas "Syntainics MBC" (Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā) un Horvātijas "Zadar". Iepriekšējā sezonā horvātu klubā viņš iespēja statistiku 6,3 punktus un trīs bumbas zem groziem vietējā līgā un 1,7 punktus, 1,9 atlēkušās bumbas Adrijas līgā.
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