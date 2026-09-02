Divas bijušās darbinieces iesūdz tiesā Kristapa Porziņģa pārstāvēto Goldensteitas "Warriors"
Sanfrancisko apgabala tiesā vērsušās divas bijušās NBA komandas Goldensteitas "Warriors" darbinieces, kuras apsūdz klubu diskriminācijā un uzmākšanos darbavietā.
Līza Šelija strādāja par "Warriors" asociēto ģenerālpadomnieci un biznesa un juridisko lietu, kā arī risku pārvaldības direktori. Savukārt Dženifera Vaskesa bija daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas (DEI) viceprezidente. Abas pēc atlaišanas no organizācijas iesūdzējušas "Warriors" Sanfrancisko apgabala tiesā, apsūdzot klubu diskriminācijā, atriebībā un toksiskā darbavietā.
Abas nu jau bijušās darbinieces apgalvo, ka, strādājot "Warriors" organizācijā, cietušas no pazemojuma, emocionālā stresa, garīgām un fiziskām ciešanām, diskriminācijas, naida un atriebības. Šelija, kura "Warriors" strādāja kopš 2021. gada, uzskata, ka viņu nevienā brīdī nepaaugstināja darbā. Viņa atklājusi, ka vienu reizi paaugstināts vīriešu kārtas pārstāvis ar mazāku darba pieredzi par viņu. Tomēr Šelija reizi tika nosaukta par "Warriors" mēneša darbinieci, turklāt līdz atlaišanai 2025. gada decembrī nopelnīja ap četriem miljoniem dolāru.
Abas sievietes atlaida 2025. gada nogalē un šī gada sākumā. Šeliju no amata atbrīvoja, to pamatojot ar faktu, ka juridisko nodaļu pārveido, bet Vaskesu atbrīvoja no amata pēc viņas amata likvidācijas organizācijā. Šelija savā prasībā norādījusi, ka viņas atlaišanas sanāksmē nav piedalījies nodaļas vadītājs, kas ir pretrunā ar darbavietas politiku, bet Vaskesa atteicās brīvprātīgi pamest savu amatu. Lietas ierosinātājas atklājušas, ka kluba personāla vadītāja regulāri kritizēja sieviešu darbinieku ķermeņus, fizisko izskatu un garderobes izvēli. Saskaņā ar ziņojumu, nesamērīgi bieži tika kritizētas sievietes ar lielāku ķermeņa uzbūvi.
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Šellija arī apgalvoja, ka šogad zaudēja darba piedāvājumu no Losandželosas "Clippers" pēc tam, kad "Warriors" sazinājās ar viņiem rekomendācijas sniegšanai un sniedza, pēc Šelijas domām, nepatiesus un nievājošus apgalvojumus. Ziņojumā teikts, ka nosacītais darba piedāvājums, ko viņa bija saņēmusi jūnijā, tika atsaukts. Par ierosināto lietu izteikusies "Warriors", nepiekrītot apsūdzībām.
""Warriors" lepojas ar savu apņemšanos uzturēt iekļaujošu vidi, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un profesionalitāti," paziņojumā norādīja klubs. "Mēs uztveram visas paustās apsūdzības par darba vidi nopietni. Divu bijušo darbinieku iesniegtajā prasībā ir ietverti nepatiesi, maldinoši un ar ticamiem pierādījumiem neapstiprināti apgalvojumi. Daudzas no apsūdzībām iepriekš ir pārskatītas vai izmeklētas, un atzītas par nepamatotām. "Warriors" plāno aizstāvēties pret šiem nepamatotajiem apgalvojumiem un esam pārliecināti, ka faktu pārbaude apstiprinās, ka "Warriors", tās vadība un darbinieki, pret kuriem vērsta šī prasība, vienmēr ir darbojušies ar visaugstāko godprātības un taisnīguma līmeni."
Pagājušajā sezonā uz klubu maiņas darījumā pārcēlās Kristaps Porziņģis, kurš arī vienībā sāks nākamo sezonu. Goldensteitas klubs savā vēsturē izcīnījis septiņus NBA titulus, četrus no tiem laika posmā no 2015. līdz 2022. gadam.