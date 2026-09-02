Somijas hokeja līgā aizsargs Hodass jau pirmajā spēlē atzīmējas ar piespēli
Kā pirmā no Eiropas vadošajām hokeja līgām 1. septembrī sezonu sāka Somijā, spēles aizvadot vairākiem latviešu hokejistiem.
Latvijas aizsargs Bogdans Hodass otrdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja līgas sezonas pirmajā spēlē. Hodasa pārstāvētā Mikeli "Jukurit" mājās ar rezultātu 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) zaudēja aizsarga Artūra Andžāna pārstāvētajai Hemēnlinnas HPK. Otrā perioda otrajā minūtē Hodass piedalījās uzbrukumā, kura noslēgumā mājinieki panāca 1:1, gūdami savus vienīgos vārtus šajā spēlē. Pretiniekiem ar trīs gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Sami Peiverinta.
Hodass uz ledus bija 14 minūtes un 33 sekundes, un kā vienīgais no mājinieku aizsargiem tika pie pozitīva lietderības koeficienta (+1). Andžāns spēlēja gandrīz divas minūtes mazāk, četras reizes meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un neitrāla lietderības koeficienta.
Citā spēlē aizsarga Mika Tumānova pārstāvētā Helsinku "Jokerit" viesos ar 5:4 (2:2, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Vāsas "Sport". Savukārt vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals bija rezervē spēlē, kurā Lapēnrantas "SaiPa" mājās ar 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) uzvarēja Tamperes "Tappara", kas ir esošā līgas čempione.