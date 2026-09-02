Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja.
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Šodien 08:29
Semeņistaja zaudē ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā; Ostapenko spēle pārcelta
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien piedzīvoja zaudējumu sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pirmajā kārtā, bet Aļonas Ostapenko spēle netika pabeigta.
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 32. pozīcijā un turnīrā izsēta ar 30. numuru, lietus dēļ aizkavētajā spēlē ar vācieti Tatjanu Mariju (WTA 83.) uzvarēja pirmajā setā ar 6-4, bet otro setu zaudēja ar 1-6. Rezultātam esot 1-1, mača turpinājums lietus dēļ tika pārcelts uz trešdienu, un spēle varētu atsākties ap plkst. 22 pēc Latvijas laika.
Savukārt Semeņistaja (WTA 109.), kura pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja", pirmajā kārtā ar 2-6, 2-6 piekāpās ar 24. numuru izsētajai Austrijas tenisistei Anastasijai Potapovai (WTA 25.).
Par dalību pamatturnīrā Semeņistaja nopelnīja desmit punktus WTA rangā.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.