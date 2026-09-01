Krievijai turpinot karu Ukrainā, FIBA atceļ ierobežojumus tās un Baltkrievijas basketbolistiem
Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) nolēmusi nekavējoties atcelt līdzšinējos ierobežojumus individuālajiem Krievijas un Baltkrievijas basketbolistiem, treneriem, tiesnešiem un citām amatpersonām. Savukārt par abu valstu izlašu un klubu komandu iespējamo atgriešanos starptautiskajās sacensībās konkrēts lēmums gaidāms decembrī.
FIBA izpildkomiteja apstiprinājusi, ka Krievijas un Baltkrievijas spēlētāji turpmāk drīkstēs individuāli piedalīties visās FIBA basketbola un 3x3 basketbola sacensībās.
Tāpat atcelti ierobežojumi abu valstu treneriem, tiesnešiem, komisāriem un citām amatpersonām. Viņus ar tūlītēju spēku atkal varēs nominēt darbam FIBA rīkotajās sacensībās.
Lēmums pieņemts pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) izpildkomitejas soļiem attiecībā uz abu valstu sportistiem. SOK 7. maijā atcēla rekomendētos ierobežojumus Baltkrievijas sportistu un komandu dalībai, bet 7. jūlijā provizoriski atcēla Krievijas Olimpiskās komitejas diskvalifikāciju.
FIBA norāda, ka tās pieņemtie lēmumi ir saskaņoti ar SOK nostāju.
Vienlaikus Krievijas un Baltkrievijas komandu atgriešanās starptautiskajā basketbolā vēl nav apstiprināta. FIBA sadarbosies ar SOK, Starptautisko vasaras olimpisko sporta veidu federāciju asociāciju un citām olimpisko komandu sporta veidu federācijām, lai risinātu ar abu valstu komandu atgriešanos saistītos jautājumus.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta sacensību organizēšanas un spēlētāju drošības jautājumiem. Tāpat būs jāizstrādā atbilstoša antidopinga programma.
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FIBA vērtēs Krievijas un Baltkrievijas izlašu iespējamo atgriešanos 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas procesā, kā arī abu valstu izlašu un klubu komandu dalību visu vecuma grupu starptautiskajās sacensībās gan klasiskajā basketbolā, gan 3x3 basketbolā.
Konkrētus lēmumus par komandu atgriešanos paredzēts pieņemt FIBA Centrālās valdes sanāksmē 2026. gada decembrī.
FIBA izpildkomitejas sanāksme notika pirms 4. septembrī Berlīnē gaidāmā Pasaules kausa izcīņas sākuma basketbolā sievietēm.