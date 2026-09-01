Lietus izjauc plānus “US Open”: aizkavējas Ostapenko un Semeņistajas spēles
Lietus dēļ aizkavējušās Latvijas tenisistu Aļonas Ostapenko un Darjas Semeņistajas spēles ASV atklātajā čempionātā.
Latvijas tenisistēm pēc nozīmes mazākos kortos bija paredzēti mači pēc vīriešu vienspēlēm, kas arī vēl nav sākušās.
Spēles šobrīd notiek tikai kortos, kurus sedz jumts.
Latvijas tenisa pirmā rakete Ostapenko ASV atklātā tenisa čempionāta pirmajā kārtā cīnīsies ar vācieti Tatjanu Mariju, bet Semeņistaja, kura pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja", pirmajā kārtā spēkosies ar Austrijas tenisisti Anastasiju Potapovu.
Ostapenko WTA rangā atrodas 32. pozīcijā un sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 30. numuru, kamēr Marija WTA rangā ieņem 83. vietu.
Abas tenisistes tikušās kortā divas reizes, abās cīņās pie panākuma tiekot Vācijas sportistei. Ostapenko spēkojās šosezon ar Mariju Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfinālā, kurā latviete nepabeidza maču otrajā setā.
Ostapenko "US Open" cīnīsies desmito reizi, bet viņas labākais sniegums sezonas ceturtajā "Grand Slam" ir 2023. gadā sasniegtais ceturtdaļfināls. Latvijas tenisiste šosezon iekrājusi uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci 21-17.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikmēr Marija ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā spēlēs 13. reizi karjerā. Viņa šosezon uzvarējusi 27 no 52 aizvadītajiem mačiem.
Uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar čehieti Nikolu Bartunkovu (WTA 34.) vai Majaru Šerifu (WTA 52.) no Ēģiptes.
Semeņistaja WTA rangā atrodas 109. pozīcijā, bet Potapova rangā ieņem 25. vietu un turnīrā izsēta ar 24. numuru. Viņas kortā tiksies pirmo reizi.
Latvijas tenisiste cīnījās "US Open" kvalifikācijā un izšķirošajā kārtā ar 4-6, 1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hanterei. Semeņistaja ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā spēlēs otro gadu pēc kārtas.
Tikmēr Austrijas pārstāve "US Open" pamatsacensībās cīnīsies septīto reizi. Viņas labākais sniegums bija 2024. gadā sasniegtā trešā kārta.
Uzvarētāja otrajā kārtā cīnīsies ar kvalifikāciju pārvarējušo nīderlandieti Arantu Rusu (WTA 204.) vai francūzieti Leoliju Žanžanu (WTA 127.), kura "US Open" startē ar organizatoru īpašo ielūgumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.