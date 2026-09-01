Francūzis Tronkons triumfē “Vuelta a España” desmitajā posmā
Francijas riteņbraucējs Bastjēns Tronkons otrdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" desmitajā posmā.
Otrdien riteņbraucēji veica 184,7 kilometrus ar trim trešās kategorijas kāpumiem un starpfinišu bruģa sekcijas beigās.
Lielās grupas finišā ātrākais izrādījās Tronkons ("Groupama - FDJ United"), kurš distancē pavadīja četras stundas septiņas minūtes un 41 sekundi.
Tā 24 gadus vecajam francūzim ir pirmā uzvara triju lielo velobraucienu posmos.
Ar tādu pašu laiku otrais bija dānis Magnuss Korts, bet trešais - "Lidl - Trek" riteņbraucējs Tibo Niss.
Pēc veiktiem desmit posmiem vadību kopvērtējumā saglabā spānis Enriks Mass ("Movistar"), par minūti un 18 sekundēm apsteidzot slovēni Primožu Rogliču ("Red Bull - Bora - hansgrohe") un par minūti un 39 sekundēm - austrieti Fēliksu Gallu ("Decathlon CMA CGM").
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.
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81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3310,6 kilometrus.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords.
"Vuelta a Espana" beigsies 13. septembrī Granadā.