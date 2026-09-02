Pabeigti Priekules stadiona atjaunošanas darbi
2026. gada 13. augustā ekspluatācijā nodots atjaunotais Priekules stadions, kas kā daļa no plašākiem ieguldījumiem mācību vides uzlabošanā nodrošina drošu, mūsdienīgu infrastruktūru skolēnu sportam un vietējās kopienas aktīvam dzīvesveidam. Projektā atjaunots skrejceļš, uzlabots apgaismojums un sagatavota futbola laukuma bāze mākslīgajam segumam.
2026. gada 13. augustā ekspluatācijā nodots atjaunotais Priekules stadions. Būvdarbi objektā tika uzsākti šā gada 15. jūnijā. Stadiona infrastruktūras atjaunošana ir daļa no plašākiem ieguldījumiem Priekules mācību vides pilnveidē, lai skolēniem nodrošinātu drošu, kvalitatīvu un mūsdienīgu vidi gan mācību procesam, gan fiziskajām aktivitātēm, vienlaikus sekmējot mūsdienīgas un daudzpusīgi izmantojamas sporta infrastruktūras pieejamību Priekulē.
Priekules stadions atrodas blakus skolas ēkai un ikdienā tiek izmantots sporta stundām, interešu izglītības nodarbībām un brīvā laika aktivitātēm. Stadiona atjaunošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu sporta infrastruktūru, radot piemērotākus apstākļus mācībām un treniņiem un veicinot skolēnu fizisko attīstību un veselīgu dzīvesveidu. Vienlaikus pilnveidotā stadiona infrastruktūra sniedz plašākas iespējas sporta nodarbībām un aktīvā dzīvesveida veicināšanai arī vietējās kopienas iedzīvotājiem.
Projektā veikta futbola laukuma pamata konstrukcijas izbūve, tostarp laukuma pamatnes sagatavošana mākslīgā seguma ieklāšanai, atjaunots gumijas seguma skrejceļš un tā marķējums, kā arī pilnveidots stadiona apgaismojums.
Atveseļošanās fonda projektā ir sagatavota futbola laukuma pamata konstrukcija, kas piemērota mākslīgā seguma izbūvei. Futbola laukuma mākslīgā seguma virskārtas izbūve tiks īstenota ārpus šī projekta aktivitātēm.
UZZIŅAI
- Projektu Nr. 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002.
- Stadiona atjaunošana ir viena no trim projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” daļām. Projektam kopumā piešķirtais Atveseļošanās fonda (AF) finansējums – 1 559 007,00 eiro.
- Priekules stadiona atjaunošanas izmaksas – 168 866,84 eiro.
- Būvdarbus veica SIA “CTB”.
- Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ceļu inženieri”.
- Autoruzraudzību nodrošināja SIA “Liepājas Namsaimnieks”.