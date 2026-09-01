Ar īpašu formulas dizainu "Ferrari" godinās leģendāro Mihaēlu Šūmaheru
Septembra pirmajā nedēļas nogalē gaidāmajā Pirmās formulas čempionāta posmā "Ferrari" komanda ar īpašu formulas vizuālo izskatu godinās Mihaēlu Šūmaheru.
Ar šo žestu "Ferrari" atzīmēs 30. gadadienu kopš Šūmahers pievienojās komandai - tas notika 1996. gadā. Monzā tāpat varēs redzēt F310 "Ferrari" formulas modelis, ar kuru leģendārais vācu sportists startēja savā pirmajā sezonā. Apskatei būs redzami arī 2006. gada formulas modelis, kas kļuva par vācieša pēdējo sezonu "Ferrari", un 2002. gada modelis, kurā tika sasniegti dominējošākie rezultāti.
A livery fit for home 🏡 Our Monza livery is here, inspired by the lasting impact of Michael Schumacher on our team ❤️ pic.twitter.com/MWGlJi4miv— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026
Īpaša dizaina formulā saglabāti tradicionālais koši sarkanais krāsojums, taču priekšējais un aizmugurējais antispārns būs baltā krāsā. No dzinēja pārsega noņemts iepriekš izmantotais baltais krāsojums, bet no dzinēja pārsega līdzās pilota starta numuram retro stilā iestrādāts arī uzraksts "Michael Schumacher". Riteņu diski būs zelta krāsā, simbolizējot vācieša izcīnītos pasaules čempiona titulus.
Pirms formulas jaunā krāsojuma publicēšanas "Ferrari" pirms tam paziņoja par īpašiem sacīkšu kombinezoniem un fanu atribūtiku. Bijušie Šūmahera komandas biedrs, Rubenss Barikello un Sebastians Fetels ar F2002 modeli dosies piemiņas aplī, tādējādi godinot Šūmahera sasniegumus.
Zooming in our special Monza kit details 📷 pic.twitter.com/ZTtrrhe8jN— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 31, 2026
"Mihaēla atrašanās "Ferrari" bija kas vairāk par uzvarām un tituliem. Viņš nemitīgi tiecās pēc maksimuma, pievērsa uzmanību katrai detaļai, bija disciplinēts un viņš ar prasmi būt labs komandas biedrs radīja kultūru. Pēc trīsdesmit gadiem šī kultūra joprojām sastopama mūsu komandā. Monza ir lieliska lieta, kur svinēt viņa atstāto mantojumu - ne tikai to, ko viņš sasniedzis, bet arī atstātās vērtības komandā līdz šodienai," minēts "Ferrari" izplatītajā paziņojumā.
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No 1996. līdz 2006. gadam Šūmahers "Ferrari" sastāvā startēja 179 sacīkstēs, no 2000. līdz 2004. gadam izcīnot piecus titulus pēc kārtas no saviem septiņiem karjeras iegūtajiem. Šo gadu laikā viņš komandas sastāvā izcīnīja 72 uzvaras, 58 posmus sākot no "pole position" jeb pirmās starta vietas.
2013. gada beigās Šūmahers cieta smagā negadījumā, slēpojot Meribelā Francijas Alpos. Sportists nepamanīja zem sniega esošu akmeni, nokrita un ar galvu atsitās pret kalna nogāzi, kā rezultātā guva smagu galvas smadzeņu traumu.
Vairākus mēnešus viņš pavadīja komā, pēc tam atveseļojās mājās, kur par viņu rūpējās sieva Korīna un citi ģimenes locekļi. Sportista tuvinieki pie viņa nepielaida žurnālistus un ļoti reti dalījās ar presi detaļās par viņa veselības stāvokli — pēc viņu teiktā, pats Šūmahers nevēlējās, lai informācija par viņa veselību tiktu publiskota. Kopš tā laika nav parādījusies neviena viņa fotogrāfija pašreizējā stāvoklī — par spīti vairākiem mēģinājumiem, ko veikuši bijušie darbinieki, cenšoties pārdot šādus attēlus tīmeklī.