Iespējams, noslepkavots izcilais Latvijas motosportists Normunds Ērkulis
28. augustā 66 gadu vecumā miris bijušais Latvijas motosportists Normunds Ērkulis. Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) paziņojumā par nāves apstākļiem netika minēts, taču neoficiāli vēstīts par iespējamo vardarbīgo nāvi.
Izdevniecības "Kurzemes Vārds" portāls "Liepājniekiem.lv", atsaucoties uz tā rīcībā nonākušu neoficiālu informāciju, vēsta, ka Ērkulis, iespējams, nonāvēts ar vairākiem naža dūrieniem Cīravas pusē.
Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka 29. augustā saņemta informācija par līķa atrašanu Dienvidkurzemes novada Lažas pagastā. Notikuma vietā konstatēts 1960. gadā dzimis vīrietis bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess un ir aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs policija patlaban no plašākiem komentāriem atturas.
"Liepājniekiem.lv" vēsta, ka Ērkulis 20. gadsimta 70. un 80. gados sešreiz kļuvis par Latvijas čempionu, ir izcīnījis sudraba godalgu PSRS pieaugušo čempionātā, kā arī ticis pie visu triju kalumu medaļām PSRS armijas meistarsacīkstēs. 1978. gadā viņš kļuva par PSRS čempionu motokrosā 125 kubikcentimetru klasē.
Kā informē LaMSF, atvadīšanās no Ērkuļa notiks piektdien, 4. septembrī, plkst. 15 Liepājā Līvas kapsētas kapličā Cenkones ielā 18/20.