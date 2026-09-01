Sagaida disku golfa pasaules čempionāta sudraba medaļnieku Balodi
2026. gada 1. septembrī Rīgā atgriezās pasaules čempionāta disku golfā sudraba medaļas ieguvējs Rainers Balodis.
FOTO: mājās sagaidīts pasaules vicečempions disku golfā Balodis, viņa jaunie fani sāk ziedojumu kampaņu
Rīgā atgriezies disku golfa pasaules vicečempions Rainers Balodis. Pēc sensacionālā snieguma viņam parādījušies starptautiski atbalstītāji, kas vēlas redzēt Balodi startējam augstākajā līmenī.
Otrdien Rīgas lidostā tika sagaidīti Latvijas disku golfa sportisti, tajā skaitā Rainers Balodis, kurš svētdien ASV izcīnīja otro vietu Pasaules Profesionālās disku golfa asociācijas (PDGA) pasaules čempionātā.
Vīriešu sacensībās Balodis pēc četrām kārtām bija līderis ar 28 metieniem zem PAR, tuvākos sekotājus pārspējot par trīs metienu tiesu. Finālā pēc 16 groziem latvietis joprojām bija priekšā par divu metienu tiesu, bet, izspēlējot 17. grozu, viņam pēc konkurenta amerikāņa Ārona Gosedža norādījuma tika fiksēts stājas pārkāpums. Jauns.lv jau skaidrojis, ka pārkāpums bijis ļoti strīdīgs.
Saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt divus metienus un izlīdzināt rezultātu. Pēc 18 groziem abiem bija pa 35 metieniem zem PAR, un titula īpašnieks tika noskaidrots "play-off" kārtā, kur PAR sasniedza Šulcs, bet Balodim bija par vienu metienu vairāk.
Latvieša sniegums nav ticis nepamanīts disku golfa fanos. Disku golfs populārākais ir tieši ASV, kur organizē pro tūres sacensības. "GoFund Me" lapā kāds atbalstītājs vārdā Dilans Elerbī sācis ziedojumu kampaņu, ar kuras palīdzību vēlas nodrošināt finansējumu, lai Balodis varētu piedalīties disku golfa augstākā līmeņa sacensībās. Paziņojumā norādīts, ka Elerbī nepazīst Raineru un latviešu disku golfa spēlētājs nepazīst viņu, taču nodrošinās, ka saziedotā nauda nonāks latvieša spēlētāja rīcībā, ko varētu tērēt ceļošanas vajadzībām un citiem izdevumiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja sākotnēji mērķis bija saziedot 3500 dolārus jeb nedaudz virs trijiem tūkstošiem eiro, tad jau mazāk nekā dienas laikā šis mērķis ir praktiski sasniegts. Līdz ar to kampaņas mērķis palielināts līdz sešiem tūkstošiem dolāru jeb 5175 eiro. Liela daļa no ziedotājiem gan ir latvieši. Kopumā Balodim naudu saziedojuši jau 83 cilvēki.
Jāmin, ka labākie disku golfa spēlētāji pasaulē ir pietiekami turīgi. Tā, piemēram, PDGA ietvaros karjerā pelnošākais spēlētājs ir Rikijs Visockis, kurš jau tuvojas miljona dolāru atzīmei - 948 tūkstoši nopelnīti dolāri. Viņam seko Pols Makbets ar 871 tūkstoti dolāru ienākumiem un Genons Burs ar 687 tūkstošiem.
Edgars Saulītis pēc četrām kārtām bija dalītā 142. vietā 208 sportistu konkurencē un finālposmam nekvalificējās. Sieviešu konkurencē Elizabete Pēkšena izcīnīja dalītu 16. vietu, bet Sintija Klezberga - dalītu 21. vietu 92 sportistu konkurencē. Par čempioni kļuva somiete Evelīna Salonena, kura tuvākās sāncenses pārspēja par 17 metienu tiesu.