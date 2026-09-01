Finansiālo problēmu māktā "Monaco" nestartēs arī ULEB Eirokausā
Francijas basketbola klubs "Monaco", kas pēdējā laikā izjūt finansiāla rakstura problēmas, nepiedalīsies arī ULEB Eirokausā. Klubam jau atrasts aizvietotājs.
Par to kļūs Bosnijas un Hercegovinas basketbola klubs Sarajevas "Bosna". Turnīra organizatoru paziņojumā norādīts, ka "Monaco" klubs nav spējis izpildīt nepieciešamās prasības dalībai Eirokausā, tāpēc lemts piešķirt Bosnijas un Hercegovinas klubam licenci dalībai Eirokausā uz vienu sezonu. Jāmin, ka vēl pēdējos gadus "Monaco" bija Eirolīgas stabila dalībniece, turklāt vairākkārtīgi aizspēlējoties līdz "Final Four".
Pagājušās sezonas laikā tam parādījās finanšu problēmas. Starpsezonā klubu nepielaida dalībai Francijas augstākajā līgā un šobrīd izskanējis, ka vienība interesējoties par piedalīšanos Adrijas līgā.
"Bosna" spēlēs D apakšgrupā ar Stambulas "Bahcesehir Koleji" no Turcijas, Bulgārijas vienību Botevgradas "Balkan", Spānijas klubu "Manresa", Panevēžas "Lietkabelis" no Lietuvas, Grieķijas komandu Saloniku PAOK, Vācijas klubu Ulmas "Ratiopharm" un "Roma SPQR" no Itālijas. Bosnijas un Hercegovinas čempionvienība "Bosna" cīnīsies Eirokausā pirmo reizi kopš 2007./2008. gada sezonas.
Šosezon Eirokausā spēlēs arī Latvijas basketbol klubs "Rīgas zeļļi". Rīgas komanda ielozēta A apakšgrupā kopā ar "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas.