Divkārtējā WRC Konstruktoru kausa čempione apsver pamest rallija augstāko līmeni
Pasaules rallija čempionāts (WRC) varētu zaudēt vienu no komandām.
Dienvidkorejas autoražotāja "Hyundai" komanda līdz 2029. gadam pametīs pasaules rallija čempionātu (WRC), ziņo Spānijas medijs "AS". "Hyundai" vismaz līdz 2029. gadam neplāno startēt vadošajā klasē "Rally1", taču pastāv iespēja, ka jau nākamgad "Hyundai" varētu startēt otrajā klasē jeb WRC2 ieskaitē.
Medijs ziņo, ka "Hyundai" piloti beļģis Tjerī Nevils un francūzis Adriēns Furmo nākamsezon ar "Rally2" automašīnu varētu startēt vairākos, taču ne visos pasaules rallija čempionāta posmos. "Hyundai" WRC startē kopš 2014. gada un vienība 2019. un 2020. gadā uzvarēja Konstruktora kausa kopvērtējumā. 2024. gadā Nevils kā "Hyundai" komandas pārstāvis kļuva par pasaules čempionu.
2026. gada sezonā Adriēns Furmo kopvērtējumā ar 149 punktiem pagaidām ir piektais, bet Nevils ar 129 punktiem septītais. Čempionāta līderis ar 216 punktiem ir brits Elfinss Evanss, aiz kura seko Sami Pajāri (196 punkti) un Olivers Solbergs (175 punkti). Viņi visi gan ir "Toyota" komandas piloti. Līdz rallija sezonas beigām atlikuši trīs posmi.