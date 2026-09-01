Trīs punktu danks un vērtīgais metiens no centra. Austrālijā fanu ieinteresēšanai domā par inovatīviem risinājumiem
Nacionālajā basketbola līgā Austrālijā domāts par jaunievedumiem noteikumos, no tiem vienam neesot manītam citur pasaulē. To ieviešanai praksē gan nepieciešams akcepts no FIBA.
Dažādus inovatīvus noteikumu risinājumus mērķē ieviest Austrālijas basketbola līga. Ar jaunu normu iepazīstināšanu līgas vadība cer piesaistīt jaunus basketbola fanus un padarīt līgas produktu atraktīvāku.
Kā viens no jauninājumiem ir trīs punktu danks. Pasaulē neviena līga nav ieviesusi šādu jauninājumu noteikumos, ka standarta trieciens grozā no augšas ir trīs punktu vērts. Tāpat līgas vadība labprāt ieviestu četru punktu piešķiršanu realizētiem metieniem no laukuma centra, kā arī dot iespēju spēlētājiem pieprasīt pusminūtes pārtraukumu.
Tikai spēlētāju pusminūtes pārtraukums jau ieviests praksē Jaunzēlandē. Tas ļauj spēlētājam, kuram ir rokās bumba, pieprasīt pusminūtes pārtraukumu, kurā piedalās tikai laukumā esošie spēlētāji. Treneri un rezervisti nedrīkst iesaistīties šajā pārtraukumā, arī maiņas nedrīkst tikt veiktas un to nevar pieprasīt pēc nesen aizvadīta komandas pieprasīta pārtraukuma.
Lai arī Austrālijas Basketbola asociācija ir apstiprinājusi šīs izmaiņas, to ieviešanai dzīvē nepieciešams FIBA akcepts. Ja FIBA piekritīs kādam no šiem noteikumu jauninājumiem, tad tie stāsies spēkā nekavējoties ar jauno Austrālijas basketbola līgas sezonu septembrī. Ja trīs punktu danks nekur pasaulē nav, tad četru punktu metiens gan ir ieviests vairākās pasaules līgās - zināmākā no tām ir Filipīnas.
Austrālijā Nacionālā basketbola līga dibināta 1978. gadā, bet pirmo sezonu tā aizvadīja gadu vēlāk. Turnīrā startē deviņas komandas no Austrālijas un viena no Jaunzēlandes. Turnīra titulētākā komanda ar desmit trofejām ir Pērtas "Wildcats", bet 2026. gadā par čempioni kļuva Sidnejas "Kings". Jaunā sezona sāksies 19. septembrī.