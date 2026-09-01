Polijas sportisti var palikt bez dalības olimpiskajās spēles
Polijas sportisti var zaudēt tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs, ja Starptautiskā Olimpiskā komiteja apturēs Polijas Olimpiskās komitejas pilnvaras. Šāds variants tiek apspriests pēc Polijas Olimpiskās komitejas prezidenta Radoslava Peseviča aresta.
Polijas ziņu portāls “onet.pl” vēsta, ka tā rīcībā nonākusi Polijas Olimpiskās komitejas (PKOl) locekļiem nosūtīta iekšēja vēstule, kurā izklāstīti trīs iespējamie scenāriji, tostarp Polijas sportistu atstādināšana no olimpiskajām spēlēm. PKOl viceprezidenta Tomaša Hamera vēstulē teikts, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pēc Peseviča aizturēšanas ieteikusi trīs iespējamos krīzes risinājumus.
Pirmais un labvēlīgākais variants būtu Peseviča atkāpšanās no PKOl vadītāja amata. Hamera norādījis, ka tādējādi tiktu novērstas SOK bažas par radušos situāciju. Tomēr šāds solis ir maz ticams, jo Pesevičs apsūdzības noliedz un apgalvo, ka kļuvis par politiskas kampaņas upuri.
Kā otru iespēju Hamera minējis PKOl pārvaldes institūciju lēmumu atstādināt Peseviču no amata vai viņu atbrīvot. Šāda lēmuma pieņemšanai būtu nepieciešama valdes sēde. Komitejas statūti paredz iespēju atbrīvot amatpersonu no amata, ja “nodarīts kaitējums organizācijas reputācijai vai persona vairs nespēj turpināt pildīt amata pienākumus”.
Trešais scenārijs, ko Hamera raksturojis kā “visriskantāko”, paredzētu tiešu SOK iejaukšanos. “Ja Polijas Olimpiskā komiteja nespēs patstāvīgi atrisināt savas problēmas, SOK var apturēt mūsu dalību,” rakstīja Hamera. Viņš norādījis, ka šāda dalības apturēšana varētu liegt Polijas sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pagājušo ceturtdien Varšavā vietējās Olimpiskās komitejas prezidentu Radoslavu Peseviču aizturēja Polijas policijas kibernoziegumu apkarošanas centrālā biroja darbinieki. Viņu apsūdz savas ietekmes izmantošanā par labu dažiem kreditoriem, lai uz citu rēķina atgūtu naudu, kad kriptovalūtu birža “Zondacrypto” atradās uz bankrota sliekšņa. Sestdien Katovices tiesa nolēma viņu paturēt aiz restēm uz trim mēnešiem. Peseviču, kuru uzskata par tuvu personu Polijas labējo nacionālistu aprindām, valdība apsūdz sakaros ar organizēto noziedzību un Krievijas izlūkdienestiem.
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Izmeklēšana pret Peseviču tika sākta aprīlī, liekot Polijas sporta federācijām aicināt viņu atkāpties no amata. Pesevičs bija noslēdzis olimpiskās komitejas vārdā sponsorēšanas līgumu ar “Zondacrypto”, un saskaņā ar līgumu Polijas medaļu ieguvēji 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā prēmijas saņemtu kriptovalūtā. Valdība uzskata, ka “Zondacrypto” patiesībā darbojās kā “Ponci shēma”, un tās pazušana nodarīja 350 miljonu zlotu (80 miljonu eiro) zaudējumus, par finanšu piramīdas upuriem kļūstot apmēram 30 000 cilvēku, vēstīja “euronews”.
Vietējie mediji apgalvoja, ka Pesevičs no “Zondacrypto” vadītāja Pšemislava Krala saņēmis apmēram 40 000 eiro vērtu pulksteni. Pesevičs apgalvo, ka to nopircis par savu naudu. “Notes from Poland” vēstīja, ka Krals aizbēga no Polijas, kad sākās izmeklēšana “Zondacrypto” lietā.
Pesevičs ir viens no vairākām augsta ranga amatpersonām, kas iesaistītas “Zondacrypto” lietā. Bijušais tieslietu ministrs un ģenerālprokurors Zbigņevs Zjobro jau aizbēdzis uz ASV, bet viņa bijušais vietnieks Marcins Romanovskis, kā apgalvo, slēpjas Krievijas kontrolētajā Moldovas daļā Piedņestrā.
2025. gadā Polijas prezidenta amatā ievēlētais nacionālistu pārstāvis Karols Navrockis jau trīs reizes uzlicis veto likumprojektiem, kas regulētu kriptovalūtu tirgu. Navrocka oponents, premjerministrs Donalds Tusks Seimā paziņoja, ka pazudušais “Zondacrypto” dibinātājs Silvestrs Sušeks, visticamāk, ir miris. Viņš apgalvoja, ka “Zondacrypto” lietā ir iesaistīta Krievijas mafijas nauda. Silvestrs Sušeks nodibināja “Zondacrypto” 2014. gadā un pazuda 2022. gadā. Pēc tam “Zondacrypto” vadību pārņēma Krals.