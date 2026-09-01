"US Open" čempions Alkarass kortā atgriežas ar uzvaru, pirmās kārtas spēles gaidāmas Ostapenko un Semeņistajai
Spānijas tenisists Karloss Alkarass pirmdien atgriezās kortā pēc četru mēnešu pārtraukuma un ar uzvaru trīs setos sasniedza ASV atklātā čempionāta otro kārtu. 1. septembrī pirmās kārtas spēles paredzētas latvietēm Aļonai Ostapenko un Darjai Semeņistajai.
Čempions atgriežas pēc traumas
Alkarass, kurš ATP rangā atrodas trešajā pozīcijā, pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-4, 6-4 pārspēja krievu Romānu Safuļinu (ATP 99.). Spānijas tenisists nebija spēlējis kopš aprīļa plaukstas savainojuma dēļ.
"Man tie bija grūti mēneši. Iespēja iziet galvenajā kortā, atgriezties sacensībās - nevarēju izvēlēties labāku turnīru, kurā atgriezties. Centos izbaudīt spēli pēc iespējas vairāk. Man pietrūka skatītāju, enerģijas un turnīru," pēc mača teica Alkarass, kurš ir esošais "US Open" čempions.
Viņš otrajā kārtā cīnīsies ar portugāli Žaimi Fariu (ATP 72.) no Portugāles, kurš pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:4), 4-6, 1-6, 6-2 bija pārāks pār amerikāni Džensonu Bruksbiju (ATP 74.). Vēl pirmajā kārtā itālis Mateo Berretīni (ATP 43.) ar 7-6 (7:4), 7-6 (7:3) un 6-0 uzvarēja šveicieti Stenu Vavrinku (ATP 127.), kurš ar īpašo ielūgumu spēlēja savā karjeras noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā.
Tāpat otro kārtu sasniedza arī ar trešo numuru izsētais kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims (ATP 4.), kurš pirmajā kārtā ar 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 bija pārāks pār austrālieti Rinkiju Hidžikatu (ATP 85.), bet ASV tenisists Bens Šeltons (ATP 9.) pirmajā kārtā ar 1-6, 6-1, 7-6 (7:3), 6-2 uzvarēja nīderlandieti Tallonu Grīkspūru (ATP 56.).
Latvietes sāks turnīru
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Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien ASV atklātā tenisa čempionāta pirmajā kārtā cīnīsies ar vācieti Tatjanu Mariju, bet Darja Semeņistaja, kura pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja", pirmajā kārtā spēkosies ar Austrijas tenisisti Anastasiju Potapovu. Ostapenko mačs 11. kortā būs kā otrais pēc vīriešu turnīra vienspēles un provizoriski varētu sākties ap plkst. 20:00 pēc Latvijas laika.
Ostapenko WTA rangā atrodas 32. pozīcijā un sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 30. numuru, kamēr Marija WTA rangā ieņem 83. vietu. Abas tenisistes tikušās kortā divas reizes, abās cīņās pie panākuma tiekot Vācijas sportistei. Ostapenko spēkojās šosezon ar Mariju Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfinālā, kurā latviete nepabeidza maču otrajā setā.
Ostapenko "US Open" cīnīsies desmito reizi, bet viņas labākais sniegums sezonas ceturtajā "Grand Slam" ir 2023. gadā sasniegtais ceturtdaļfināls. Latvijas tenisiste šosezon iekrājusi uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci 21-17. Tikmēr Marija ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā spēlēs 13. reizi karjerā. Viņa šosezon uzvarējusi 27 no 52 aizvadītajiem mačiem. Uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar čehieti Nikolu Bartunkovu (WTA 34.) vai Majaru Šerifu (WTA 52.) no Ēģiptes.
Savukārt Semeņistajas un Potapovas cīņa 5. kortā būs kā otrā pēc vīriešu turnīra vienspēles un provizoriski arī varētu sākties ap plkst. 20:00 pēc Latvijas laika. Semeņistaja WTA rangā atrodas 109. pozīcijā, bet Potapova rangā ieņem 25. vietu un turnīrā izsēta ar 24. numuru. Viņas kortā tiksies pirmo reizi.
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Latvijas tenisiste cīnījās "US Open" kvalifikācijā un izšķirošajā kārtā ar 4-6, 1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hanterei. Semeņistaja ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā spēlēs otro gadu pēc kārtas. Tikmēr Austrijas pārstāve "US Open" pamatsacensībās cīnīsies septīto reizi. Viņas labākais sniegums bija 2024. gadā sasniegtā trešā kārta.
Uzvarētāja otrajā kārtā cīnīsies ar kvalifikāciju pārvarējušo nīderlandieti Arantu Rusu (WTA 204.) vai francūzieti Leoliju Žanžanu (WTA 127.), kura "US Open" startē ar organizatoru īpašo ielūgumu. Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.