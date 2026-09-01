Bagatska trenētā Ukraina ar uzvaru turpina cīņu par Pasaules kausu, Lietuva vēl saglabā izredzes, Turcija jau kvalificējas
31. augustā tika aizvadītas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles basketbolā. I grupā līderes godā izvirzījās Ainara Bagatska trenētā Ukrainas izlase, bet J grupā jau priekšlaicīgi vietu Pasaules kausā nodrošināja Turcija.
Ukraina viesos ar rezultātu 98:89 (19:18, 27:22, 26:22, 26:27) guva virsroku pār Melnkalni. Ukrainas izlasē Svjatoslavs Mihaiļuks izcēlās ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm, Dmitro Skapincevs šajos rādītājos iekrāja 15+7+2, Oleksandrs Kovļars - 15+4+5, bet Maksims Šulga guva 14 punktus. Melnkalnei 22 punktus guva Jogi Ferels, bet 13 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Jovanam Kļajičam.
Ukrainas basketbolistiem šobrīd I grupā vienīgajiem ir sešas uzvaras, jo pirms tam Grieķija mājās vairāk nekā 17 tūkstošu fanu klātbūtnē ar 108:106 (19:20, 24:22, 24:16, 19:28, 22:20) pagarinājumā uzvarēja Spāniju. Grieķiem pa 29 punktiem guva Tailers Dorsijs un Konstantins Mitoglu, bet spāņiem 18 punktus iemeta Džoels Parra, kamēr 15 punkti un 13 bumbas zem groziem bija Adajam Maram.
Vēl šajā grupā Gruzija viesos ar rezultātu 98:90 (16:24, 25:18, 29:24, 28:24) guva virsroku pār Portugāli. Gruzijai 26 punktus guva bez maiņām spēlējušais Tornike Šengelija, 22 punktus pievienoja Aleksandrs Mamukelašvili un 20 punktus guva bijušais VEF basketbolists Rati Andronikašvili, bet portugāļiem 20 punkti, 11 bumbas zem groziem un četri bloķēti metieni bija Nēmiašam Ketam.
I grupā pēc astoņām spēlēm Ukrainai ir sešas uzvaras, Spānija un Gruzija guvušas pa piecām uzvarām, bet Grieķija, Portugāle un Melnkalne uzvarējušas pa četrām spēlēm katra.
Pirms tam pirmdien Lietuvas vīriešu basketbola izlase pirmdien Viļņā ar rezultātu 78:73 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15) pārspēja Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību, saglabājot izredzes kvalificēties finālturnīram.
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Lietuvas izlasē ar 23 punktiem izcēlās Ažuls Tubelis, bet 16 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Augustam Marčuļonim. Iepriekšējā sezonā Latvijā spēlējušais Dominīks Steņonis nepilnās 19 minūtēs guva četrus punktus un atdeva četras rezultatīvas piespēles. Pretiniekiem ar 20 punktiem izcēlās Jusufs Nurkičs.
Viesiem šajā spēlē nevarēja palīdzēt uzbrucējs Aleksandars Lazičs, kurš pēc "Igokea" kluba vadības spiediena nepievienojās izlasei izbraukuma mačā. Kā iemesls tiek minēts tas, ka kluba vadībai nepatika Bosnijas un Hercegovinas basketbola līdzjutēju iepriekšējā spēlē izvietotais plakāts, kas svinēja notiesātā kara noziedznieka Ratko Mladiča nāvi.
Vēlāk J grupā Lukas Banki vadītā Itālija mājās ar rezultātu 64:76 (19:20, 12:20, 23:17, 10:19) zaudēja Serbijai. Itāļiem 23 punktus guva, taču arī septiņas kļūdas pieļāva Niko Manjons. Serbiem 20 un 19 punkti bija attiecīgi Aleksam Avramovičam un Marko Guduričam, bet Nikola Jokičs guva astoņus punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Pēc spēles Serbijas galvenais treneris atklāja, ka Jokičs laukumā devies slims.
🇷🇸 Serbia coach Dusan Alimpijevic revealed that Nikola Jokic was "very very sick" but didn't want to leave the national team— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 31, 2026
"He [Jokic] refused to give up. He came to play. He never complained to us...
That's why we're so proud to have a captain like him"#FIBAWC #StepItUp pic.twitter.com/7CT3yR5Wgg
Augusta spēļu noslēdzošajā mačā Turcija viesos ar rezultātu 110:73 (33:14, 27:23, 20:19, 30:17) uzvarēja Islandi un nodrošināja vietu finālturnīrā. Turkiem seši basketbolisti guva vismaz desmit punktus katrs, bet rezultatīvākie ar 17 punktiem bija Džedi Osmans un Onuralps Bitims.
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J grupā visās astoņās spēlēs uzvarējusi Turcija, sešas uzvaras ir Serbijai, piecas uzvaras guvusi Itālija, četras uzvaras ir Lietuvai, bet pa trīs guvušas Bosnija un Hercegovina un Islande. Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā.