Konferences līgā iekļuvusī "Riga" ar zaudējumu Liepājā attālinās no cīņas par Virslīgas titulu
Liepāja" pirmdien savā laukumā Latvijas futbola virslīgas 28. kārtas mačā ar 3:2 (2:1) pārspēja "Riga", kas sasniegusi UEFA Konferences līgas pamatturnīru.
Liepājnieki izvirzījās vadībā jau ceturtajā minūtē, kad viesu vārtos bumbu raidīja Oloko Ede, bet 15 minūtes vēlāk rīdzinieki panāca neizšķirtu, precīzam esot Muhamedam Badamosi. Pirmā puslaika vidū mājinieki tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Ede un atjaunoja "Liepājai" vienu vārtu pārsvaru.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm "Liepāja" pretuzbrukumā dubultoja pārsvaru, šoreiz viesu vārtsargu pārspējot Abioudunam Ogunniji. Kompensācijas laika pēdējā minūtē "Riga" vienus vārtus vēl paspēja atgūt Abdulrahmans Taivo, taču atlikušajā laikā "Liepāja" nosargāja uzvaru.
"Riga" tas kļuva par otro zaudējumu sezonā, turklāt abi piedzīvoti pret "Liepājas" futbolistiem. Tas arī sarežģījis cīņu par Virslīgas titulu, jo astoņas kārtas (RFS un "Riga" paredzētas vēl deviņas spēles) līdz sezonas beigām četrus punktus nu priekšā ir "Riga" lielākā konkurente RFS. Pirmajā no trim šīs sezonas komandu savstarpējām spēlēm uzvaru ar 2:1 izcīnīja "Liepāja", bet atlikušajās divās spēlēs pārāka bija "Riga" (1:0 un 4:0).
Rīdzinieki pēdējā laikā cīnās trīs turnīros un nebija zaudējuši kopš jūlija sākuma, kad UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 0:2 nācās piekāpties Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", divu maču summā zaudējot ar 3:4.
Sestdien "Auda" savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Super Nova" komandu, "Grobiņa" mājās ar 1:0 uzvarēja "Daugavpils" futbolistus, bet "Tukums 2000" savā laukumā ar 1:4 piekāpās "Jelgavai". Svētdien RFS izbraukumā ar 3:0 apspēlēja Ogres "United" komandu.
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Turnīra tabulā 69 punkti 27 spēlēs ir RFS, 65 punkti ir "Riga" vienībai, "Auda" ir sakrājusi 53 punktus, 40 punktus izcīnījusi "Liepāja", 37 punkti 28 mačos ir "Daugavpilij". 31 punktu 28 spēlēs ir "Jelgavai", 29 punkti 26 mačos ir "Super Nova" komandai, 28 spēlēs 24 punkti ir "Grobiņai" un 20 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 27 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.