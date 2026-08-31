“Man vairs nav, ko dot.” Lionels Mesi paziņo par karjeras beigām Argentīnas izlasē
Argentīnas futbola leģenda Lionels Mesi 39 gadu vecumā paziņojis par karjeras beigām valstsvienībā, noslēdzot vairāk nekā 20 gadus ilgu posmu Argentīnas izlasē.
Par savu lēmumu futbolists pavēstīja emocionālā ierakstā sociālajā tīklā “Instagram”, atzīstot, ka šis solis viņam bijis ļoti sāpīgs.
“Pēc visa šī laika, kas pagājis kopš Pasaules kausa fināla, un nopietnām pārdomām vēlos visiem paziņot, ka beidzu karjeru izlasē,” raksta Mesi. Viņš atzīst, ka lēmums “bijis līdz sirds dziļumiem sāpīgs ”, tomēr futbolists jūt, ka pienācis īstais brīdis aiziet.
Mesi uzsver, ka vairāk nekā 20 gadus Argentīnas izlases kreklā atdevis sevi visu. “Es sevi izsmēlu, man vairs nav, ko dot,” raksta futbolists, piebilstot, ka aiz viņa nāk jauna un ļoti talantīga spēlētāju paaudze, kas ir pelnījusi savu iespēju. Viņš pateicās līdzjutējiem par mīlestību un atbalstu 20 gadu garumā un norādīja, ka turpmāk Argentīnas izlasi atbalstīs jau līdzjutēja lomā.
Futbolists pateicās arī savai ģimenei, treneriem, komandas biedriem un izlases vadībai, kas viņu pavadījuši šajā ceļā. Mesi norāda, ka aiziet ar mierīgu sirdi un lepnumu par kopā ar komandas biedriem sasniegto un līdzjutējiem dāvātajiem neaizmirstamajiem mirkļiem.
Savu atvadu vēstījumu Mesi bija uzrakstījis jau 21. jūlijā – divas dienas pēc 2026. gada Pasaules kausa fināla, kurā Argentīna zaudēja Spānijai. Tomēr publiskot to viņš nolēma vēlāk. Ieraksta beigās Mesi atklāj, ka pēc tēva nāves par savu iepriekš pieņemto lēmumu ir kļuvis vēl pārliecinātāks.
Jāatzīmē, ka Mesi Argentīnas pieaugušo izlasi pārstāvēja vairāk nekā divas desmitgades. Viņa spožākais sasniegums valstsvienībā bija triumfs 2022. gada Pasaules kausā Katarā. Tāpat kopā ar Argentīnu Mesi divreiz triumfēja “Copa America” – 2021. un 2024. gadā. No valstsvienības viņš atvadās kā viens no visu laiku izcilākajiem Argentīnas futbolistiem.