Latvijas Volejbola federācija ar Anastasiju Samoilovu vienojas par nesaskaņu risināšanu turpmāku sarunu ceļā
Publisku nesaskaņu posmu pārvarējuši Latvijas Volejbola federācija ar Anastasiju Samoilovu, ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja pēc pušu aizvadītās sanāksmes.
Šodien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās norisinājās LOK iniciētā tikšanās starp vadošajiem pludmales volejbolistiem un Latvijas Volejbola federāciju (LVF), lai atrisinātu nesen publiskajā telpā izskanējušās nesaskaņas. Sarunās, kurās piedalījās LOK vadība, pludmales volejbolisti - Anastasija Samoilova, Tīna Graudiņa, Mārtiņš Pļaviņš, kā arī LVF, Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) un LOK Atlētu komisijas pārstāvji, tika uzklausītas abas konfliktējošās puses un meklēti kopīgi risinājumi.
Tikšanās rezultātā abas puses atzina komunikācijas trūkumus un vienojās par turpmāko sadarbību. Publiskie komentāri un saasinātās reakcijas bijušas pastiprinātu emociju sekas, taču, neviena puse nav izmantojusi draudus vai centusies ierobežot otras puses rīcību.
Sportisti un federācija vienojās nodrošināt regulārāku un padziļinātāku dialogu starp atlētiem un sporta administrāciju. Vienlaikus tika apstiprināts, ka vadošie pludmales volejbolisti pilnvērtīgi turpina gatavoties un cīnīties par kvalifikāciju Losandželosas olimpiskajām spēlēm, saņemot visu nepieciešamo atbalstu.
Būtiskākais tikšanās ieguvums bija skaidra galvenā jautājuma nodefinēšana – jaunatnes sistēmas stiprināšana un atbalsta palielināšana. Tieši šis ir jautājums, kura risināšanai visas iesaistītās puses septembra beigās sēdīsies pie viena galda, lai diskutētu un iespējams izstrādātu konkrētu rīcības plānu.
Sarunu gaitā tika uzsvērts, ka radušās nesaskaņas ir sekas ilgstošai un sistēmiskai valsts finansējuma problēmai sporta nozarē. Tā kā valsts finansējums kopš 2016. gada nav audzis un arī privātā sektora finansējuma piesaiste ir izaicinoša, visvairāk cieš tieši jaunatnes izlases. Šī situācija iezīmē to, cik aktuāls ir Sporta fonda jautājums un tā finansiālais atbalsts, jo pāreja no jauniešu vecumu uz pieaugušo prasa papildus resursus un atbalstu.