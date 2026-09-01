Disku golfa federācijas prezidents komentē skandalozo lēmumu, kas atņēma Raineram Balodim zeltu pasaules čempionātā
Latvijas Disku golfa federācijas prezidents Rūdolfs Šadrins Jauns.lv plašāk skaidroja pasaules čempionātā piespriesto sodu Raineram Balodim, kā rezultātā viņš nenosargāja pirmo vietu.
Jau ziņots, ka vēsturisku Latvijai panākumu disku golfā aizvadītajā nedēļas nogalē sasniedza Rainers Balodis, kurš, ilgu laiku esot līderos, izcīnīja sudrabu pasaules čempionātā vīriešu konkurencē.
Kā notiek disku golfa sacensības? Iepriekš sagatavotā laukumā jeb trasē ir izvietoti mērķi, kurus sauc par groziem (parasti - 18). Spēlētāji no starta laukuma izdara pirmos metienus, un katrs dodas uz savu jauno pozīciju - vietu, kur palicis disks. Tad seko otrais metiens, ja vajag - trešais, ceturtais vai vairāk. Mērķa sasniegšanai izmantoto metienu skaits tiek pierakstīts. Uzvarētājs ir tas, kurš visus mērķus sasniedzis ar mazāko metienu skaitu (summā).
Slowed-down footage of Rainers Balodis' foot fault, called by Aaron Gossage.— Disc Golf Fanatic (@theDGFanatic) August 31, 2026
Do with this information as you wish. 🫡
Via r/discgolf u/swervecity36 pic.twitter.com/v2L3AxVWMw
Vēl, sākot 17. grozu, Balodis bija divu metienu tiesu vadībā pār tuvāko pretinieku, amerikāni Sailesu Šulcu, taču tad latvietis saņēma diskutablu pārkāpumu par stāju. Piespriestais sods ļāva amerikāņu diska golfa metējam atspēlēt divu metienu deficītu, un čempions noskaidrojās "play-off" kārtā.
Piespriestais sods Balodim gan vērtēts diskutabli disku golfa kopienā. Jauns.lv to vairāk skaidroja Latvijas Disku golfa federācijas prezidents Rūdolfs Šadrins. "Pārkāpums ir skandalozs," sarunu iesāka Šadrins. "Pēc oficiālajiem noteikumiem disku golfā kājai aiz marķiera jābūt pretī grozam. Šajā bedrītē grozs neatradās priekšā, bet gan no perimetra labajā pusē. Tas nozīmē, ka kājai aiz marķiera jābūt aptuveni 45-50 grādu leņķī kreisajā pusē. Galvenais jautājums ir tāds, vai purngals atradās projekcijā uz priekšu vai nē. Šajā gadījumā to bija grūti traktēt."
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Šadrins arī skaidro citu nozīmīgu niansi - diska golfā ierasti sacensībās nav tiesnešu, bet lielākajos turnīros vai sacensībās turnīra direktori nāk līdzi izspēlei, bet, ja to nedara, tad lēmumus pieņem grupā. Šajā gadījumā diskutablo lēmumu pieņēma viens no grupas pārstāvjiem, turklāt amerikānis, kurš arī ir spēlējis ar Sailesu Šulcu vienā komandā. Kontekstam jāsaprot, ka ASV ir diska golfa laukumiem un spēlētājiem bagātākā valsts pasaulē.
"Nosvilpt šādu pārkāpumu ir ļoti sarežģīti. Kas pieņēma lēmumu, uzskatīja, ka Rainers ir kļūdījies, bet pārējā grupa to neatbalstīja. Viņš tālāk vērsās pie turnīra direktora, kam ir iespēja vienpersoniski izlemt, ja pats ir redzējis situāciju. Turnīra direktors izlēma, ka tā ir kļūda," papildus skaidroja Šadrins. "Vai tā bija vai nebija kļūda, ir jāvelk līnijas, jāskatās detalizētāk. Jābūt ar lielu pārliecību, lai tādā brīdī ko tādu pieņemtu."
Arī apstrīdēt lēmumu vairs nav iespējams. "Spēlētājam uzreiz ir jāvēršas pie turnīra direktora, un viņš var uzrakstīt apelāciju. Tas netika izdarīts. Iespējams, Rainers pats samierinājās ar šo momentu," teica Šadrins, piebilstot, ka, iespējams, šāda ažiotāža nebūtu radusies, ja lēmumu pieņēmēji nebūtu no ASV - valsts, no kuras nāk arī latvieti pieveikušais diska golfa spēlētājs. "Tā ir tāda apstākļu sakritība, ka turnīra direktors ir amerikānis. Ja tas būtu no Eiropas vai citas valsts, tad nebūtu tāds interešu konflikts. Domāju, ka, ja noskatītos visas 18 bedrītes, tad arī tur būtu situācijas, kur kādam spēlētājam kāja nav pareizā vietā nolikta vai ir vēl kāds cits pārkāpums."
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Latvijas Disku golfa federācijas prezidents pauda, ka šādi notikumi sporta veidā novērojami reti. Tajā pašā laikā viņš vērsa uzmanību uz vēsturisko Baloža panākumu. "Tas ir grandiozs sasniegums! Pat, ja viņš būtu ierindojies labāko desmitniekā, tas jau būtu liels sasniegums. Šis ir pelnrušķītes stāsts - līdzīgi kā Latvijas hokeja izlasei bronzas gadā. Rainers ir augstas klases spēlētājs, pieckārtējais Latvijas čempions. Labāka spēlētāja par viņu nav un vēl kādu laiku vīriešos nebūs."
Disku golfa federācijas prezidents atklāja, ka sudraba medaļnieks jau šodien, 1. septembrī, ap plkst. 13:00 ielido atpakaļ dzimtenē. Savukārt viņa panākums var kalpot kā papildus atpazīstamības elements sporta veidam.