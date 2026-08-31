Kara noziedznieka nāve izraisa šķelšanos Bosnijas un Hercegovinas basketbola izlasē
Bosnijas un Hercegovinas basketbola izlase uz 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret Lietuvu ieradusies nepilnā sastāva politiska rakstura konflikta dēļ.
Augusta beigās, atrodoties ANO cietumā Hāga, mira Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladičs. Viņš starptautiskajā tribunālā tika notiesāts par Bosnijā pastrādātajām zvērībām deviņdesmitajos gados notikušajā karā Dienvidslāvijas sabrukuma laikā. 2017. gadā viņam piesprieda mūža ieslodzījumu par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Par savu lomu Srebrenicas slaktiņā, kurā nogalināja vairāk nekā astoņus tūkstošus musulmaņu vīriešus un zēnus, Mladičs ieguva iesauku "Bosnijas miesnieks".
Viņa nāve izraisījusi politisko viļņošanos Bosnijas un Hercegovinas sabiedrībā. Valstī atrodas autonoms Serbu republikas reģions, kam ir plaša pašpārvalde - sava konstitūcija, parlaments, prezidents un policija. Viens no ietekmīgākajiem Serbu republikas cilvēkiem ir Milorads Dodiks (bijušais šī reģiona prezidents), kuram ir vara arī pār basketbola klubu "Igokea", kas atrodas Aleksandrovacā.
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otro kārtu Bosnija sāka ar uzvaru savā laukumā pār Lukas Banki trenēto Itāliju ar 78:76. Spēles laikā Tuzlas pilsētā notikušajā spēlē sanākušie fani skandēja saukļus pret Mladiču, kas nav palikuši neievēroti Serbu republikas reģionā un konkrēti arī Dodikam.
Dodiks ir zināms ar savu serbisko attieksmi. Mladiča kara noziegumus viņš nosaucis par serbu nācijas aizstāvēšanu. Brīdī, kad Bosnijas un Hercegovinas izlase no Serbijas galvaspilsētas Belgradas gatavojās izlidot uz Lietuvu, Dodiks piezvanīja izlases spēlētājam Aleksandram Lazičam un trenera asistentam Zoranam Petkovičam, piedraudot, ka gadījumā, ja viņi dosies uz spēli, pazaudēs darbu "Igokea" klubā.
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Abi padevās Dodika ultimātam un pameta izlasi lidostā. Laziča prombūtne var būt īpaši sāpīga. Uzvarā pret Itāliju viņš devās pamatpieciniekā, bet kvalifikācijas ietvaros vidēji spēlēja 22 minūtes, kurās guva 8,4 punktus un izcīnīja trīs bumbas zem groziem.
Citi Bosnijas spēlētāji nav publiski nosodījuši šādu Dodika ultimātu. "Lazičs nav ne pirmais un ne pēdējais spēlētājs, kurš nespēlē izlasē kluba noteikumu dēļ. Tāda ir mūsu dzīve kā profesionāliem basketbolistiem. Neviens no viņiem neveido kluba politiku. Tie, kuri pieņem lēmumus šajos klubos, arī jāvērtē. Ja būtu jālemj pašiem, tad viņi abi būtu izlasē, līdz ar to kritika pret abiem ir nepamatota," pauda līderis Jusufs Nurkičs.
Gan Lietuvai, gan Bosnijai pēc septiņām aizvadītām spēlēm bilance ir 3-4. Spēles uzvarētāja vēl saglabās cerības sasniegt 2027. gada Pasaules kausu.