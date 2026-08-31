Vācijas hokeja izlase atradusi jaunu galveno treneri
Vācijas Hokeja federācija paziņojusi vīriešu valstsvienības jauno galveno treneri.
Par Vācijas vīriešu hokeja izlases galveno treneri kļuvis bijušais valstsvienības uzbrucējs Andrē Rankels, paziņojusi organizācija. 41 gadu vecais Rankels amatā nomainījis Haroldu Kreisu, kurš ar valstsvienību strādāja kopš 2023. gada, bet tika atbrīvots šovasar.
Kreisa vadībā vācieši izcīnīja pasaules čempionāta sudrabu 2023. gadā, sesto vietu gadu vēlāk, bet pēdējos divos gados neizkļuva no apakšgrupas. Līgums ar Rankelu noslēgts uz četriem gadiem.
Rankels visu savu spēlētāja karjeru pavadīja Berlīnes "Eisbaren" vienībā, kur spēlēja no 2003. gada līdz 2020. gadam, pēdējās sešas sezonas esot komandas kapteinim. Vācijas izlasē Rankels spēlēja no 2006. gada līdz 2013. gadam, piedaloties arī septiņos pasaules čempionātos un vienās olimpiskajās spēlēs.
Kā treneris viņš karjeru sāka pirms trim gadiem "Eisbaren" rindās asistenta amatā, tobrīd kļūstot arī par Vācijas U-18 izlases galveno treneri. 2024. gadā Rankels bija Kreisa palīgs Vācijas kausa izcīņā ("Deutschland Cup").
2027. gada pasaules čempionāts no 14. līdz 30. maijam notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Vācijas izlase A grupā būs viena no Latvijas valstsvienības pretiniecēm. Manheimas grupā spēlēs arī Šveice, Somija, Zviedrija, Austrija, Slovēnija un Ukraina.