Dibināta izcilā soļotāja Aigara Fadejeva piemiņas stipendija
Godinot izcilā latviešu soļotāja Aigara Fadejeva piemiņu, dibināta viņa vārdā nosaukta piemiņas stipendija, lai atbalstītu jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar sportu un darbu ar cilvēkiem.
Stipendiju dibinājusi Eva Fadejeva, un to administrē Vītolu fonds. Jau 1. septembrī tiks sveikti pirmie trīs stipendijas saņēmēji, Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi. Stipendiju pavisam saņems pieci jaunie talanti.
Aigara Fadejeva piemiņas stipendijas ietvaros finansiālu atbalstu saņems trīs Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi, viens soļošanas disciplīnas pārstāvis un viens Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas students.
“Aigars labi zināja, cik daudz darba un resursu jāiegulda, lai jaunietis varētu attīstīt savu talantu un sasniegt iecerēto. Īpaši karjeras sākumā līdzās paša ieguldītajam darbam ļoti svarīgs var būt arī līdzcilvēku atbalsts. Tādēļ man šķita būtiski Aigara piemiņu godināt veidā, kas dod praktisku atbalstu jaunajiem sportistiem un topošajiem sporta nozares profesionāļiem Ceru, ka šīs stipendijas būs vēl viens atbalsta punkts jauniešu ceļā uz iecerētajiem mērķiem un palīdzēs viņiem turpināt attīstīties izvēlētajā jomā,” stāsta Eva Fadejeva, Aigara Fadejeva piemiņas stipendijas dibinātāja.
Aigars Fadejevs (1975 – 2024) bija latviešu vieglatlēts, soļotājs un sporta fizioterapeits. 2000. gada Olimpiskajās spēlēs Sidnejā viņš ieguva sudraba medaļu 50 km soļojumā. Karjeras laikā leģendārais sportists piedalījās trīs Olimpiskajās spēlēs, četros pasaules čempionātos un trijos Eiropas čempionātos. Pēc profesionālā sportista karjeras noslēgšanas Aigars savas zināšanas, pieredzi un izpratni par cilvēka ķermeni izmantoja, kļūstot par augsti novērtētu sporta fizioterapeitu. Pie viņa palīdzību meklēja gan pasaulē pazīstami sportisti, gan cilvēki, kuru ikdienu ierobežoja mazkustīgs darbs, pārslodze vai sāpes.
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