Kamēr basketbola izlase cīnās kvalifikācijā, Rolands Šmits dižojas ar lielajiem lomiem copē
Rolands Šmits, kurš augustā atteicās spēlēt Latvijas basketbola izlasē, brīvo laiku pavadījis savā iecienītākajā hobijā - copē, atrādot noķertos lomus.
Pirms nedēļas sociālajā tīklā "TikTok" Šmits ievietoja video ar noķertu lomu, ierakstot video, ka tas ir viņa personīgais rekords. Uz jautājumiem, cik kilogramus svēris noķertais loms, Šmits atbildējis, ka 85 kilogramus.
Savukārt 30. augustā, dienā, kad Latvijas basketbolisti apspēlēja Izraēlu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, Šmits publicējis fotogrāfiju ar vēl vienu noķertu lielu lomu. Noķertās zivs svars gan nav ticis precizēts.
Ārpus basketbola makšķerēšana ir Rolanda Šmita iemīļotākais hobijs. Pirms 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā, atrodoties treniņnometnē Slovēnijā, viņš ar vēl dažiem komandas biedriem devās spiningot. Šmits piedalās arī makšķerēšanas sacensībās, kā arī viesojies copes lietām veltītā raidierakstā.
Šajā starpsezonā Šmits pievienojās Artūram Žagaram un parakstīja līgumu Ķīnas augstākajā basketbola līgā, kuras komandas spēj piedāvāt finansiāli ienesīgākus līgumus nekā Eiropā. Pirms tam Eirolīgā Šmits spēlēja "Barcelona", Kauņas "Žalgiris" un Stambulas "Anadolu Efes" sastāvā.