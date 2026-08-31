Titulētais Novāks Džokovičs pirmo reizi karjerā nepārvar "US Open" pirmo kārtu
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" ASV atklātajā čempionātā jau pirmajā dienā tika sarūpēts pārsteigums - cīņu par titulu vairs neturpinās serbs Novāks Džokovičs.
39 gadus vecais Džokovičs, kurš ATP rangā ieņem piekto vietu un ar 24 tituliem ir "Grand Slam" turnīru rekordists, pirmās kārtas spēlē ar 6-7 (5:7), 7-5, 6-4, 2-6, 1-6 piekāpās Mariano Navonem (ATP 49.) no Argentīnas.
Ar ceturto numuru izsētais Džokovičs vēl nekad "US Open" nebija zaudējis pirmajā kārtā, uzvarot visos 19 mačos. Savukārt "Grand Slam" turnīros kopumā pēdējo reizi pirmo kārtu serbs nepārvarēja 2006. gada Austrālijas atklātajā čempionātā. Navone otrajā kārtā tiksies ar Mateo Berretīni (ATP 105.) no Itālijas vai šveiciešu veterānu Stanislasu Vavrinku (ATP 127.), kurš saņēmis ASV atklātā čempionāta rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card".
No izsētajiem tenisistiem svētdien pirmo kārtu pārvarēja krievs Daņiils Medvedevs (7.), Aleksandrs Bubļkis (15.) no Kazahstānas, čehs Jirži Lehečka (18.), amerikānis Tomijs Pols (20.), Arturs Rinderknešs (26.) no Francijas un Tomass Martins Ečeverija (27.) no Argentīnas. Savukārt zaudējumu piedzīvoja sacensību 29. rakete Kamerons Norijs no Lielbritānijas.
Sieviešu vienspēlēs pirmo kārtu pārvarēja ar trešo numuru izsētā Džesika Pegula, ar devīto numuru izliktā Elina Svitoļina no Ukrainas, kā arī viņas tautiete Marta Kostjuka (11.), krieviete Jekaterina Aleksandrova (18.) un Jasmīne Paolīni (19.) no Itālijas.
Pērn par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju vīriešu sacensībās kļuva spānis Karloss Alkarass, bet sieviešu konkurencē nepārspēta palika baltkrieviete Arina Sabaļenka. ASV atklātais čempionāts norisināsies līdz 13. septembrim.