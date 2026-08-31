Rainers Balodis izcīna sudrabu pasaules čempionātā disku golfā
Latvijas sportists Rainers Balodis Pasaules Profesionālās disku golfa asociācijas (PDGA) pasaules čempionātā izcīnījis sudrabu.
Jāpiemin, ka sportists bija ļoti tuvu uzvarai, jo pēc sestdien aizvadītās ceturtās kārtas PDGA pasaules čempionātā viņš ar 28 metieniem zem PAR, bija izvirzījies līdera pozīcijās, tuvākos sekotājus pārspējot par trīs metienu tiesu. Finālā pēc 16 groziem latvietis joprojām bija priekšā par divu metienu tiesu, bet 17. grozā viņam tika fiksēts stājas pārkāpums.
Saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt divus metienus un izlīdzināt rezultātu. Pēc 18 groziem abiem bija pa 35 metieniem zem PAR un titula īpašnieks tika noskaidrots "play-off" kārtā, kur PAR sasniedza Šulcs, bet Balodim bija par vienu metienu vairāk.
Silas Schultz is your MPO World Champion 🏆 pic.twitter.com/iIZkERBSuf— Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) August 30, 2026
Edgars Saulītis pēc četrām kārtām bija dalītā 142. pozīcijā 208 sportistu konkurencē un finālposmam nekvalificējās. Sieviešu konkurencē Elizabete Pēkšena izcīnīja dalītu 16. vietu, bet Sintija Klezberga bija dalītā 21. pozīcijā 92 sportistu konkurencē. Par čempioni kļuva somiete Evelīna Salonena, kura tuvākās sāncenses pārspēja par 17 metienu tiesu. Kopumā tika veiktas četras kārtas un fināla kārta.